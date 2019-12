Noël à la source !

En effet, l’Égypte n’existerait pas sans le Nil et, tout au long de 6.700 kilo­mètres, ce fleuve coule de l’équateur en direc­tion du nord. Vu de l’espace, on dirait un immense végé­tal. Le sym­bole de l’Arbre de Vie qui devint une nation. Sans doute les anciens Égyptiens, avec en tête Pharaon et le col­lège des prêtres, per­ce­vaient-il ain­si leur ter­ri­toire. Et cet arbre se rami­fie avec le del­ta. Or, pré­ci­sé­ment en se posi­tion­nant face au Nord, on trou­vait à gauche du del­ta, la cité de Memphis, consa­cré au « dieu » (= prin­cipe) dénom­mé Ptah. Ptah (illus­tra­tion ci-des­sus à droite), dieu du Nord, créa­teur de tout volume est appe­lé à éta­blir et spé­ci­fier tout ce qui prend forme au sein d’une civi­li­sa­tion : d’un simple vase jusqu’aux obé­lisques, temples et, bien enten­du, pyra­mides. Et Ptah est aus­si le « dieu » qui gou­verne le nord. Autrement dit, chaque chose créée, consti­tu­tive d’une eth­nie, éma­nait sym­bo­li­que­ment de cette direc­tion de l’espace. Pour l’Égypte, le nord confère son iden­ti­té à un peuple jusque dans le moindre objet.

Symétriquement à Memphis, à main droite, on a Gizeh et les grandes pyra­mides dont l’orientation indique le Pôle avec une sur­pre­nante exac­ti­tude.

Forme par­faite cou­ron­nant un édi­fice dont le volume idéal ras­semble de mul­tiples for­mules mathé­ma­tiques, le pyra­mi­dion (illus­tra­tion ci-des­sous à gauche) ins­pi­ra pro­ba­ble­ment au Christ la para­bole de la fameuse « pierre angu­laire » (Luc, 20, 17) des­ti­née à expri­mer l’immuabilité du sacré au som­met de l’édifice socié­tal.