Ma bonne semaine de mauvaise foi (26 janvier 2020)

Dimanche 19 janvier 2019

Chronique du Kali-Yuga

Tout récem­ment, je vous par­lais d’Anne Hidalgo qui exi­geait qu’une cam­pagne pro-vie d’Alliance Vita soit cen­su­rée dans tout Paris. La jus­tice lui avait alors don­né tort. Il faut dire que la cam­pagne d’Alliance Vita ne mon­trait aucune agres­sion, aucune pro­vo­ca­tion, aucune vul­ga­ri­té.

En com­pa­rai­son, la nou­velle cam­pagne de Netflix qui s’af­fiche à son tour dans le métro pari­sien, est d’une incroyable lai­deur. Elle pro­meut tout sim­ple­ment un manuel d’éducation sexuelle édi­té par la chaîne, pré­vu pour être dis­tri­bué par elle-même à des dizaines de mil­liers d’exemplaires.

Comme on le voit sur l’af­fiche ci-des­sous, deux hommes bar­bus se roulent un patin, une pelle, comme vous vou­drez. Les langues se mélangent. Beurk ! Pour cou­ron­ner cette lai­deur, les pro­mo­teurs ont pris soin de rete­nir un blanc et un noir. C’est bien connu, les homos ne sont pas racistes. Inesthétique de la por­no­gra­phie sug­gé­rée. Sur d’autres affiches on peut admi­rer des pro­tec­tions hygié­niques tachées de sang ou un cli­to­ris…

Pas de réac­tion de Mme Hidalgo. Pourtant aucune com­pa­rai­son n’est pos­sible entre les deux cam­pagnes publi­ci­taires. On reste coi !

C’est à ce genre de déci­sion que l’on s’a­per­çoit l’im­por­tance de plus en plus impor­tante du lob­by LGBTetc dans notre socié­té. On ne com­mu­nique plus aujourd’­hui qu’en fai­sant de la pro­vo­ca­tion à l’é­gard d’une civi­li­sa­tion mul­ti­mil­lé­naire.

Lundi 20 janvier 2019

Le nombre de pré­noms ara­bo-musul­mans don­nés aux nou­veaux-nés est pas­sé de 1% en 1960 chez les gar­çons à 19% aujourd’hui. Mais quand on parle de Grand Remplacement, on nous accuse de racisme et de com­plo­tisme. Le Grand Remplacement est un fan­tasme de l’ex­trême droite. La preuve ? C’est Wikipédia qui le dit :