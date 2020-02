Coronavirus : on ne nous dit pas tout

Analyse géné­tique du coro­na­vi­rus (2019-nCoV) dans BioRxiv

Beaucoup plus étrange est l’analyse faite par des Indiens et pré­pu­bliée le 31 jan­vier 2020. Elle montre que le génome du coro­na­vi­rus (2019-nCoV) est dans l’ensemble simi­laire à des coro­na­vi­rus nor­maux déjà connus.

Mais elle montre aus­si que le génome contient quatre inserts, et ô sur­prise, ces inserts sont des pro­téines du virus du sida HIV‑1. Trois

inserts encodent la gly­co­pro­téine de sur­face gp120 et le qua­trième encode la pro­téine Gag. Ces deux pro­téines per­mettent res­pec­ti­ve­ment l’accrochage sur la cible et l’assemblage du virus du sida HIV‑1.

Les auteurs de l’analyse s’étonnent de la pré­sence de ces inserts de virus du sida humain HIV‑1 dans le génome d’un coro­na­vi­rus de chauve-sou­ris. Sans aller jusqu’à dire expli­ci­te­ment que ces inserts sont une créa­tion arti­fi­cielle, ils ne croient pas que leur pré­sence puisse être for­tuite. Je cite : « It is unli­ke­ly that all 4 inserts in the 2019-nCoV spike gly­co­pro­tein for­tui­tous­ly match with 2 key struc­tu­ral pro­teins of an unre­la­ted virus (HIV‑1). » : « Il est peu pro­bable que les quatre inserts dans la gly­co­pro­téine du (2019-nCoV) puissent par hasard cor­res­pondre à deux pro­téines struc­tu­rel­le­ment essen­tielles d’un autre virus non-appa­ren­té (HIV‑1). » [la source de ce docu­ment a étran­ge­ment été cen­su­rée]

Ils parlent d’une évo­lu­tion non-conven­tion­nelle et se demandent com­ment un coro­na­vi­rus a pu acqué­rir natu­rel­le­ment de tels inserts d’un autre virus.

Autrement dit, si on lit entre les lignes, ce coro­na­vi­rus (2019-nCoV) est une chi­mère, créée en labo­ra­toire, qui com­bine habi­le­ment et sour­noi­se­ment un coro­na­vi­rus de chauve-sou­ris plus ou moins banal avec des pro­téines essen­tielles du virus du sida (HIV‑1).

Autrement dit, c’est une arme de guerre bioen­gé­nie­rée qui se retrouve dans la nature, sans doute à cause d’une erreur ou d’une défaillance quel­conque. Voilà à quoi nous avons affaire.

L’analyse pré-publiée le 31 jan­vier 2020 n’est plus dis­po­nible ce jour. Elle a été reti­rée… De deux choses l’une. Soit l’analyse faite par les Indiens de New Delhi, à la Kusuma School of bio­lo­gi­cal sciences (Indian ins­ti­tute of tech­no­lo­gy) et à l’Acharya Narendra Dev College (University of Delhi) est fausse, soit elle gêne. A cha­cun de se faire son opi­nion.