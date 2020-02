Comment le Qatar cherche à peser sur l’islam de France

Pour le confé­ren­cier cette apti­tude pro­vient de l’afflux des Frères Musulmans au Qatar lors­qu’ils furent chas­sés d’Égypte par Nasser car cette confré­rie prône un islam poli­tique rigou­reux qui ne conve­nait pas au colo­nel égyp­tien comme à beau­coup de musul­mans. L’un de leurs idéo­logues les plus radi­caux, le cheikh Youssouf Al-Qardaoui a vite pris au Qatar une énorme influence dans un petit pays jus­qu’a­lors peu poli­ti­sé. Le Qatar devien­dra très vite le finan­cier des Frères Musulmans. Et voi­là pour­quoi la chaîne de télé­vi­sion Al Jazeera est née au Qatar.

Le pre­mier objec­tif des Frères Musulmans à tra­vers le Qatar était de « ré-isla­mi­ser » les musul­mans d’Europe qui s’é­loi­gnaient — selon eux — de l’Écriture Sainte. La stra­té­gie employée relève du grand art poli­tique : cor­rup­tion des élites, achats mas­sifs d’ar­me­ment, inves­tis­se­ments mas­sifs au CAC 40, achats de clubs de foot­ball (PSG par exemple), orga­ni­sa­tion de la Coupe du Monde de foot­ball en 2022, lob­bying des médias fran­çais, etc.

Bien à l’abri de la taqiya, le Qatar avancera en Europe comme dans du beurre

Christian Chesneau rap­porte qu’à plu­sieurs reprises, Georges Malbrunot et lui sont allés inter­ro­ger des imams des « centres cultu­rels » éri­gés en France sur leur mode de finan­ce­ment. À chaque fois, c’é­tait la même réponse : « Ce sont nos fidèles qui financent…» Lorsque nos enquê­teurs émet­taient des doutes sur la fai­sa­bi­li­té de tels finan­ce­ments, les imams per­sis­taient. Lorsqu’ils leur mon­traient les traces des vire­ments reçus du Qatar avec leur nom et leur signa­ture, les imams ne s’é­bran­laient pas pour autant. Ce double lan­gage est la marque de ces centres cultu­rels. Les mêmes vidéos n’ont pas les mêmes com­men­taires en fran­çais et en arabe ! De nom­breux cas en attestent, mais ce double lan­gage est tout à fait nor­mal pour les Frères Musulmans qui ne par­tagent pas la même culture que nous.

C’est donc des pays musul­mans que par­ti­ra la mise au pas du Qatar qui a fini par inquié­ter les opu­lentes dynas­ties de la pénin­sule par son sou­tien aux dif­fé­rents prin­temps arabes. Il ne fal­lait tout de même pas que la vague prin­ta­nière attei­gnît les familles saou­diennes ! En juin 2017, l’Arabie saou­dite, le Bahreïn et l’Égypte décident d’un blo­cus sévère du Qatar : l’Arabie saou­dite bloque la seule fron­tière ter­restre du Qatar et inter­dit le sur­vol de son espace aérien aux com­pa­gnies qata­riennes. Mais ce blo­cus n’af­fai­bli­ra guère le Qatar qui s’est rap­pro­ché de l’Iran et… de la Turquie. Ce qui explique la radi­ca­li­sa­tion des pro­pos du pré­sident turc et ses vel­léi­tés bel­li­queuses en Syrie et en Libye. L’Europe n’a qu’a bien se tenir !

Christian Chesneau décrit une situa­tion très com­plexe et très confuse. Il ne faut pas oublier que la plus grande base mili­taire amé­ri­caine du Moyen Orient se trouve au Qatar ! Elle com­porte 13 000 hommes et une cen­taine d’a­vions et fut agran­die en 2018.

Le Qatar a com­pris qu’il fal­lait un peu « faire le dos rond » et s’ap­puie doré­na­vant sur une nébu­leuse d’ONG arti­cu­lées autour de Qatar Charity. C’est la Turquie — 80 mil­lions d’ha­bi­tants — à pré­sent qui avance les pions.

Le Qatar a tou­te­fois subi quelques revers : les prin­temps arabes n’ont pas empor­té les monar­chies du Golfe. Autre échec : l’emprisonnement de leur tête de pont emblé­ma­tique et très média­ti­sé en Europe, Tariq Ramadan(2), est en pri­son pour viol pour un bon moment. Malgré de mul­tiples demandes de mise en liber­tés et de fortes pres­sions, la jus­tice fran­çaise main­tient le paran­gon en pri­son. Il convient de noter aus­si que les peuples d’Europe sortent peu à peu de leur tor­peur et com­prennent à quel point ils sont aban­don­nés par une classe poli­tique inapte et cor­rom­pue.

Christian Chesneau ter­mi­ne­ra son inter­ven­tion en nous invi­tant à nous poser la vraie ques­tion : « Est-ce que c’est l’Europe qui doit s’a­dap­ter à l’is­lam ou l’is­lam qui doit s’a­dap­ter à l’Europe ? »

De fait une bonne par­tie des ques­tions de la salle por­ta sur cette ques­tion du rôle de nos élites dans toute cette affaire. Si Chesneau et Malbrunot sont infor­més, alors FORCÉMENT nos diri­geants le sont. Pourquoi alors nous aban­donnent-ils ? Pourquoi faut-il qu’un agent des ser­vices de ren­sei­gne­ments joue le lan­ceur d’a­lerte auprès de jour­na­listes ? car les infor­ma­tions qu’il déte­nait et trans­met­tait n’é­taient pas prises en compte par les poli­tiques.

Une longue file atten­dait déjà le confé­ren­cier pour la séance de dédi­caces…



Massimo Luce