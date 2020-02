L’association Racines du Pays Niçois vous propose…

Chers amis,

je viens vers vous pour vous infor­mer des acti­vi­tés de notre asso­cia­tion « Racines du Pays Niçois ».

La pro­chaine « Promenade à tra­vers le temps en Pays Niçois… de la Préhistoire à nos jours » aura lieu le same­di 14 mars 2020 (l’adhésion est de 15 €). Si vous avez un groupe de mini­mum 6 per­sonnes et maxi­mum 12 per­sonnes, nous pou­vons vous orga­ni­ser cette acti­vi­té aux jours et heures que vous sou­hai­tez. Contactez-nous.

Notre pro­chain voyage à Turin (« Escapade en Piémont ») , réser­vé aux adhé­rents de l’association (adhé­sion pour l’année 15 €) est pro­gram­mé pour les 2 & 3 mai 2020 avec les mêmes condi­tions que nous vous indi­quons ci-des­sous.

Il faut que nous soyons entre 10 et 12 ins­crits pour que nous puis­sions avoir les condi­tions requises. Je rap­pelle aus­si qu’il fau­dra 3 véhi­cules pour ce voyage his­to­ri­co-cultu­rel.

Pour les deux jours le coût de la pres­ta­tion est de 95 € par per­sonne (incluant l’hébergement, la visite du palais et des jar­dins de la Veneria Reale et le repas pié­mon­tais du same­di soir). Pour le voyage, les frais de route (péage et car­bu­rant) seront par­ta­gés entre tous dans chaque voi­ture. Il fau­dra que nous ayons fina­li­sé les ins­crip­tions au plus tard le 6 avril 2020.

Pour vous ins­crire, il vous faut envoyer le règle­ment de la moi­tié de votre par­ti­ci­pa­tion (48 € par per­sonne plus le mon­tant de votre adhé­sion 2020 : 15 € soit 63 €) par chèque libel­lé à Racines du Pays Niçois à l’adresse de notre siège : Racines du Pays Niçois, 8 rue Antoine Gautier, 06300 Nice.

Je suis en train de mettre sur pied une visite gui­dée du musée de Terra Amata avec Bertrand Roussel, le conser­va­teur. Je pré­voyais cette visite un ven­dre­di après-midi. Donnez-moi vos avis par retour de mail.

À bien­tôt.

Amicalamen,

Docteur Robert-Marie MERCIER

Président de l’Association « Racines du Pays Niçois«

Administrateur du site racinesdupaysnicois.eu

Organisateur de la « Festa de la Countéa de Nissa – Païs Gavouòt e Nissart«

Créateur du « Café NissART »

Animateur de l’émission « Les Niçois parlent aux Niçois » (Lu Nissart par­lon ai Nissart)

Vice-Président de l’AELR (Alliance Européenne des Langues Régionales)