Ma bonne semaine de mauvaise foi (23 février 2020)

Dimanche 16 février 2020

Chronique du Kali Yuga :

Cette semaine, un fait divers qui doit bien embar­ras­ser les fémi­nistes de tous poils et les par­ti­sans de la dis­pa­ri­tion de tous les genres. Lors de com­pé­ti­tion spor­tives uni­ver­si­taires aux USA, cer­taines ath­lètes ont dépo­sé plainte pour ne pas avoir à affron­ter leurs col­lègues « trans­genres » dont la trans­for­ma­tion n’est pas encore com­plè­te­ment abou­tie. Autrement dit, ces « can­di­dates » sont encore trop mas­cu­lines par rap­port aux autres, ce qui leur confère une supé­rio­ri­té de fait dans les épreuves ath­lé­tiques…

L’ouverture des com­pé­ti­tions spor­tives aux trans­genres, pour­tant annon­cée comme une nou­velle avan­cée pro­gres­siste pour un meilleur vivre-ensemble, ne fait donc pas l’u­na­ni­mi­té, sur­tout à l’in­té­rieur ! Il faut dire que dans une poi­gnée d’États des USA, les ath­lètes peuvent s’ins­crire aux com­pé­ti­tion selon trois « genres ». Masculin, fémi­nin, ou… autre, pour faire plai­sir au lob­by LGBT+xx.

On ima­gine aisé­ment l’embarras des tenantes de ce règle­ment. Elles sont d’ac­cord pour tout chan­ge­ment de sexe à l’é­tat civil, mais si elles sont femmes, elles trouvent injuste de devoir se confron­ter à leurs consœurs ayant jus­te­ment chan­gé de sexe, parce que ce qu’il leur reste de mas­cu­lin leur donne un petit avan­tage phy­sique ris­quant de faus­ser la com­pé­ti­tion. Le dilemme est insup­por­table.

Et si… on créait une troi­sième caté­go­rie spor­tive pour les trans dans un sens ou dans l’autre ? Peut être que les femmes dési­rant deve­nir hommes rêvent de ren­con­trer spor­ti­ve­ment des hommes deve­nant femmes ?

Et si… pour sup­pri­mer défi­ni­ti­ve­ment les dif­fé­rences et les pré­ju­gés gen­rés, on ne gar­dait qu’une seule caté­go­rie ? Femmes, hommes et trans ali­gnés dans les mêmes com­pé­ti­tions ! Ce serait, pous­sé à l’ab­surde, la fina­li­té du rai­son­ne­ment de ces « mes­sieurs-dames », non ?

Lundi 17 février 2020

Les fonc­tion­naires de la PAF (Police de l’Air et des Frontières) ont de l’i­ma­gi­na­tion et sur­tout de l’hu­mour. Ils ont bap­ti­sé Sciarun, le nom arabe de Charon, le fameux pas­seur de l’au-delà dans la mytho­lo­gie antique, l’o­pé­ra­tion de déman­tè­le­ment de groupes de pas­seurs à Vintimille. 10 Algériens et Tunisiens ont été arrê­tés, ain­si qu’une Albanaise et un… Français. Ils deman­daient 200 € pour un pas­sage clan­des­tin en France. Le paye­ment, auquel il ne fal­lait pas que manque un seul cen­time sous peine de se voir lais­ser sur place, était tou­jours anti­ci­pé. Les « clients » étaient tous des « migrants » de diverses natio­na­li­tés, mais sur­tout des Africains, repé­rés par les tra­fi­quants dans des quar­tiers et des bars de Vintimille fré­quen­tés par les clan­des­tins. Ceux-ci res­sen­taient pour­tant comme une sorte de « crainte révé­ren­cielle envers les tra­fi­quants ».

Un autre lieu : les Hautes-Alpes, là où les jeunes de Génération Identitaire avaient orga­ni­sé une bar­rière fron­ta­lière sym­bo­lique afin de frei­ner les pas­sages tari­fés de migrants.

Et bien cer­tains de ces pas­seurs, ori­gi­naires d’Afrique de l’Ouest pour la plu­part, ont été condam­nés par la jus­tice à des peines d’interdiction du ter­ri­toire fran­çais de cinq et dix ans, ain­si qu’à des amendes de 200 à 3 000 euros selon qu’ils étaient chauf­feurs, pas­seurs ou com­man­di­taires.

Je rap­pelle quand même

→ d’une part que les jeunes de Génération Identitaire sont sous le coup d’une menace de condam­na­tion très lourde pour avoir dénon­cé ces tra­fics humains et mon­tré la voie à la police.

→ et d’autre part qu’un autre pas­seur de la val­lée de la Roya, Cédric Herrou, a lui, été déco­ré pour son « huma­nisme » envers les migrants.

Comprenne qui pour­ra.

Mardi 18 février 2020

Une pho­to que vous avez pro­ba­ble­ment vue sous dif­fé­rents angles sur les réseaux sociaux et dans vos jour­naux, sans que pour autant on en retienne l’es­sen­tiel. Macron est en dépla­ce­ment à Mulhouse pour une croi­sade contre le com­mu­nau­ta­risme isla­miste, qu’il ne faut bien sûr pas confondre avec l’is­lam tout court, reli­gion de paix et d’a­mour comme nous le rap­pe­lons ici à lon­gueur de colonnes. Le com­mu­nau­ta­risme, c’est le refus du porc à la can­tine, c’est les pis­cines avec des horaires réser­vés aux femmes, c’est des salles de prières dans les entre­prises, c’est les prêches cora­niques dans les mos­quées, c’est le refus des hommes de ser­rer la main des femmes, ou comme à la RATP, de conduire un bus après qu’une femme l’a conduit, ce sont tous les com­merces halal qui fleu­rissent en ville et qui, eux, ont le droit de res­ter ouverts toute la nuit, et c’est… le voile obli­ga­toire pour les femmes. C’est jus­te­ment ce que le Président, sur la pho­to, est en train d’ex­pli­quer à une mul­hou­sienne de souche…

Mercredi 19 février 2020

Si le coro­na­vi­rus se répand, c’est la faute aux réseaux sociaux ! On connais­sait les virus qui infes­taient nos ordi­na­teurs, mais on ne sait rien encore de celui-ci qui doit se répandre grâce à Facebook ou Twitter. En tous cas notre nou­veau ministre de la san­té, Olivier Veran, en est per­sua­dé et glo­ri­fie la Chine et sa cen­sure. Un petit appel du pied pour que l’on cen­sure pareille­ment en France ?