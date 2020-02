Le Tribunal administratif de Nice sans audace

« Le cou­rage est la pre­mière des qua­li­tés humaines car il garan­tit toutes les autres » nous aver­tit Winston Churchill.

Le tri­bu­nal a pré­fé­ré pro­té­ger ses arrières en sui­vant les recom­man­da­tions gou­ver­ne­men­tales et en pri­vi­lé­giant les inté­rêts éco­no­miques à court terme. Cette posi­tion est d’au­tant plus sur­pre­nante que la défense n’a­vait guère convain­cu lors de l’au­dience et qu’au même moment la ville de Nice annule en catas­trophe les der­nières repré­sen­ta­tions du car­na­val par crainte de l’é­pi­dé­mie du coro­na­vi­rus. Mais le coro­na­vi­rus n’a tué per­sonne à Nice alors que l’air que l’on y res­pire tue pré­ma­tu­ré­ment 500 per­sonnes par an. Mais ces 500 morts « ne sont rien » selon l’ex­pres­sion d’Emmanuel lMacron, alors on peut bien agran­dir l’aé­ro­port !