Le racisme ne concerne-t-il que les blancs ?

Lors de la récente céré­mo­nie des César, l’actrice d’origine séné­ga­laise Aïssa Maïga a pro­non­cé un long dis­cours raciste ayant entraî­né bien peu de réac­tions.

Elle était char­gée de remettre le prix du meilleur espoir fémi­nin et en a pro­fi­té pour pro­non­cer une longue dia­tribe anti-blancs qui a mis mal à l’aise une bonne par­tie de l’as­sem­blée pré­sente, milieu pour­tant peu sus­pect d’o­pi­nions racistes ou même racia­listes.

« À chaque fois que je me retrouve comme ça, dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m’empêcher de comp­ter le nombre de noirs dans la salle » a t‑elle décla­ré, sous-enten­dant ain­si que les acteurs noirs ou colo­rés étaient en bien trop petit nombre dans les rangs.

S’adressant ensuite à Vincent Cassel, lui rap­pe­lant sans doute son rôle dans « La Haine » de Kassowitz où il était le seul blanc au milieu de délin­quants tous issus de la « diver­si­té », elle le tacla ain­si : « C’était toi le renoi du ciné­ma fran­çais avant la diver­si­té ! Je te mets dans le quo­ta, ça te va ou pas ? »

En fait ce que récla­mait la mili­tante raciste, c’é­tait plus d’in­clu­sion dans le milieu du ciné­ma, en atten­dant plus d’in­clu­sion dans la socié­té. Elle regrette que les noirs soient le plus sou­vent can­ton­nés à des rôles de dea­lers, de femmes de ménages à l’accent « bwa­na », de ter­ro­ristes, de filles hyper­sexua­li­sées… et menace sans gêne de ne pas vou­loir lais­ser le ciné­ma fran­çais tran­quille, rien de moins.

Une prise de parole qui fut saluée sur Twitter par l’i­né­nar­rable Rokhaya Diallo, « un puis­sant plai­doyer (…) pour que la “grande famille” du ciné­ma soit enfin inclu­sive ! »