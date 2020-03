Le répertoire de l’oligarchie

Le Siècle est un cercle mon­dain, fon­dé en 1944 par le jour­na­liste radi­cal-socia­liste et franc-maçon Georges Bérard-Quélin (fon­da­teur de la Société Générale de Presse qui édite des lettres d’information pro­fes­sion­nelle confi­den­tielles comme La Correspondance de la presse et Le Bulletin Quotidien) (Saliba, 2005), réunis­sant des membres par­mi les plus puis­sants et influents de la classe diri­geante fran­çaise.