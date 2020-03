Ma bonne semaine de mauvaise foi (8 mars 2020)

Dimanche 1er mars 2020

Chronique du Kali Yuga :

Vladimir Poutine, le pré­sident russe, sou­haite réfor­mer la Constitution de son pays. Il désire notam­ment y intro­duire deux amen­de­ments :

• l’un fixant le prin­cipe qu’un mariage n’est pos­sible qu’entre un homme et une femme,

• l’autre intro­dui­sant la men­tion de Dieu dans le texte.

Ces amen­de­ments consti­tu­tion­nels, qui ont fait s’é­tran­gler la plu­part des com­men­ta­teurs euro­péens et fran­çais en par­ti­cu­lier, ont été adop­tés à l’unanimité par les dépu­tés en pre­mière lec­ture.

Le pré­sident russe a en outre sou­mis 24 pages sup­plé­men­taires d’amendements avant la seconde lec­ture, la plus impor­tante, qui aura lieu mar­di pro­chain 10 mars.

« Les amen­de­ments du pré­sident sont le résul­tat de son dia­logue avec les repré­sen­tants de toutes les fac­tions et de la socié­té civile », a indi­qué le pré­sident de la Douma, Viatcheslav Volodine à la chambre basse du Parlement russe. Ces amen­de­ments pré­voient que la men­tion de « la foi en Dieu » des Russes soit intro­duite dans la Constitution et sti­pulent qu’un mariage est l’union d’un homme et d’une femme, a pré­ci­sé le vice-pré­sident du par­le­ment, Piotr Tolstoï. Le pré­sident russe avait déjà évo­qué l’idée de fixer le prin­cipe de l’interdiction du mariage entre per­sonnes du même sexe mi-février, lors d’une ren­contre avec un groupe de tra­vail char­gé de plan­cher sur les chan­ge­ments.

Voilà des dis­po­si­tions fortes que sou­tient le peuple russe ! Qui aura le cou­rage de suivre l’exemple en France ?

Lundi 2 mars 2020

Selon l’a­dage que nous res­pec­tons et qui dit qu’une socié­té mul­ti-cultu­relle, ou mul­ti-raciale devient obli­ga­toi­re­ment une socié­té mul­ti-raciste, les évé­ne­ments qui se sont dérou­lés ven­dre­di der­nier à la gare de Lyon à Paris, s’ils sont cho­quants, n’ont rien de sur­pre­nant. À l’occasion d’un concert, des cen­taines de Congolais se sont affron­tés sur fond de dif­fé­rend poli­tique dans leur pays, avant de mettre à sac le quar­tier.

Au moins 71 per­sonnes ont été inter­pel­lées au cours de la soi­rée, ce qui a don­né lieu à 52 gardes à vue. Mais à leur issue, seule­ment quatre per­sonnes seront jugées, soit en com­pa­ru­tion immé­diate, soit ulté­rieu­re­ment via une convo­ca­tion devant le tri­bu­nal, et une seule enquête pré­li­mi­naire a été ouverte. Dix alter­na­tives aux pour­suites ont été pro­non­cées, par­mi les­quelles plu­sieurs rap­pels à la loi. 37 gardes à vue ont don­né lieu à un clas­se­ment sans suite !

Ainsi donc, mettre un quar­tier à sac, blo­quer com­plè­te­ment une gare, incen­dier des véhi­cules, ça ne mérite qu’un rap­pel à la loi. Il serait temps que la jus­tice dans ce pays fasse réel­le­ment son tra­vail…