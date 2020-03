Ma bonne semaine de mauvaise foi (15 mars 2020)

Et bien non ! La flamme olym­pique existe depuis les jeux de 28 et de 32 ! Elle repré­sente le feu sacré de la culture occi­den­tale. Par contre ce qu’a appor­té le régime hit­lé­rien, c’est le relais qui per­met­tait à la flamme d’ar­ri­ver jus­qu’au stade. Les pseu­dos his­to­riens peuvent aller se rha­biller.

Mais comme je vous le disais, ils voient des nazis par­tout, jusque dans les chaus­sures. La marque Puma vient d’en faire la triste expé­rience avec un de ses nou­veaux modèles. Les tra­queurs de nazis, héri­tiers des Klarsfeld, y ont vu la réin­car­na­tion du chan­ce­lier… il fal­lait oser, ils l’ont fait !

Vendredi 13 mars 2020

Harvey Weinstein condam­né à vingt-trois ans de pri­son par le tri­bu­nal de New York, mer­cre­di. On n’en atten­dait pas moins pour ce porc. Les futures star­lettes devront se trou­ver un autre pro­tec­teur afin d’as­su­rer leur future car­rière. Les anciennes font sem­blant de ne pas se rap­pe­ler ce qu’elles lui doivent…

Quant aux médias, ils s’obs­tinent (sans jeu de mot), comme je l’a­vais déjà fait remar­quer ici, à le nom­mer Weinstine, et non pas Weinstein. Un détail me direz-vous… Pas tant que ça, car on ne sait pas pour­quoi cette pro­non­cia­tion serait pré­fé­rée à l’autre bien plus logique et usuelle. À moins que, issu d’une com­mu­nau­té assez cha­touilleuse, il soit déci­dé de faire le tri entre « les bons », les Einstein, Eisenstein, Bernstein… et « les mau­vais », les Weinstine, Epstine… (un peu à la Poutine) dont on a chan­gé la pro­non­cia­tion, ce qui per­met de pro­té­ger les pre­miers.

Samedi 14 mars 2020

En ces temps d’é­pi­dé­mie mon­diale (pan­dé­mie ?), d’in­va­sion aux fron­tières de l’Europe, il est des sujets vitaux que les médias occultent mal­gré leur impor­tance essen­tielle. Je suis sûr que cette infor­ma­tion va inté­res­ser plus de gens que bien d’autres…

Le débat qui ali­men­tait les dîners en ville et n’en finis­sait pas de divi­ser les Français entre le choix de l’appellation « cho­co­la­tine » ou « pain au cho­co­lat » a enfin ces­sé. Les résul­tats d’un son­dage Ifop com­man­dé par la Fédération des entre­prises de la bou­lan­ge­rie sont tom­bés et sont sans appel. Le gagnant est… « le pain au cho­co­lat ».

84% des Français inter­ro­gés sem­ble­raient en effet pré­fé­rer appe­ler cette vien­noi­se­rie consti­tuée de pâte feuille­tée, enrou­lée autour de deux barres de cho­co­lat… un « pain au cho­co­lat ».

Joe Dassin l’a­vait bien dit, ce n’é­tait pas la peine d’en dis­cu­ter pen­dant tout ce temps…

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain.…

Patrice LEMAÎTRE