Des savants dis­cutent s’il convient d’in­clure dans ces cal­culs le tra­fic de drogue, sachant que tout le monde s’ac­corde qu’il convient d’y inclure la pros­ti­tu­tion.

Sur le tableau ci-des­sous, Cocorico ! En effet, la France est bien la 6e puis­sance mon­diale en 2018. En tête les USA, en queue de pelo­ton un illustre incon­nu : le Tuvalu. Bizarrement, on remar­que­ra que les embour­geoi­sés Luxembourgeois n’ar­rivent qu’en 72e posi­tion et les riches qata­ris ne sont que 54e.

Rang Pays PIB en mil­liards de dol­lars 1 États-Unis 20 494,05 - UE 18 750,05 2 Chine 13 407,40 3 Japon 4 971,93 4 Allemagne 4 000,39 5 Royaume-Uni 2 828,64 6 France 2 775,25 7 I nde 2 716,75 8 Italie 2 072,20 9 Brésil 1 868,18 10 Canada 1 711,39

Donc « c’est ben vrai ça » nous dirait mère Denis. Seulement, « y a comme un défaut » nous dirait Fernand Raynaud.

Ce PIB, c’est cet « énorme gâteau natio­nal » qu’il faut se par­ta­ger entre tous les habi­tants du pays. Ce qui compte ce n’est pas la taille du gâteau, c’est le nombre de parts qu’il faut faire avec. Et là, notre PIB mille-feuilles est à par­ta­ger entre 67 mil­lions de bouches à nour­rir.

Le PIB c’est la décla­ra­tion totale des reve­nus de tout le monde, le PIB par habi­tant c’est ce qui revient à cha­cun, votre pou­voir d’a­chat. C’est la dif­fé­rence qu’il y a entre la décla­ra­tion de reve­nu et le quo­tient fami­lial.

Faites vos jeux, rien ne va plus. Voilà le résul­tat des PIB par habi­tant en 2017 : France 29e. Ça casse l’am­biance ! Le Qatar en tête a remon­té 54 places ! Les États-Unis sont relé­gués à la 13e place. Tiens, les Luxembourgeois passent troi­sièmes sui­vant ce cal­cul et le petit Tuvalu remonte de 42 places.

Rang Pays PIB par habi­tant en dol­lars 1 Qatar 124 927 2 Macao 114 430 3 Luxembourg 109 192 4 Singapour 90 531 5 Brunei 76 743 6 Irlande 72 632 7 Norvège 70 590 8 Koweït 69 669 9 Émirats arabes unis 68 245 10 Suisse 61 360 11 Hong Kong 61 016 12 Saint-Marin 60 359 13 États-Unis 59 495 14 Arabie saou­dite 55 263 15 Pays-Bas 53 582 16 Islande 52 150 17 Bahreïn 51 846 18 Suède 51 264 19 Allemagne 50 206 20 Australie 49 882 21 Taïwan 49 827 22 Danemark 49 613 23 Autriche 49 247 24 Canada 48 141 25 Belgique 46 301 26 Oman 45 464 27 Finlande 44 050 28 Royaume-Uni 43 620 29 France 43 551 30 Japon 42 659 31 Malte 42 532 - Union euro­péenne 40 891 32 Corée du Sud 39 387 33 Nouvelle-Zélande 38 502 34 Espagne 38 171 35 Italie 37 970

Si on était au moins 29e sur 192 pays clas­sés, se serait encore accep­table. Malheureusement, cal­mez ce qui vous reste de joie, ce sinistre résul­tat est à tirer vers le bas. Si au moins ce gâteau sans cerise était répar­ti équi­ta­ble­ment entre tous. Ne rêvez-pas, votre pou­voir d’a­chat dans cette répu­blique bana­nière, c’est ce qui vous reste, après que :

• Les mil­liar­daires dis­pen­sés d’ISF se sont ser­vis.

• Les élites poli­tiques se sont indem­ni­sées.

• Les élites média­tiques se sont goin­frées.

• Tous les détour­ne­ments de fonds ont pu être orga­ni­sés impu­né­ment.

• Toutes les fraudes ima­gi­nables sont blan­chies par une jus­tice poli­tique.

Aux 67 mil­lions de recen­sés, il faut encore ajou­ter les cohortes d’im­mi­grés clan­des­tins, de sans papiers, de mineurs iso­lés, de réfu­giés poli­tiques, cli­ma­tiques, bref tous ceux que l’on nous désigne comme « migrants ». Ça en fait des com­men­saux en plus pour bec­que­ter dans le brouet des Français. Notre pays se prend encore pour une puis­sance aux richesses infi­nies, ce qui lui per­met d’être :

• La France hôpi­tal du monde, le pays aux mil­lions de cartes vitales en trop. Organiser le tou­risme médi­cal, une spé­cia­li­té fran­çaise. À nos frais bien sûr.

• La France des retrai­tés qui verse des pen­sions à des mil­liers de cen­te­naires en Algérie ou ailleurs.

• La France des allocs en tous genres, comme par exemple aux familles nom­breuses de regrou­pés fami­liaux.

Pour finir, cette dite « République », pays le plus com­mu­niste du monde dans lequel plus de 51% des richesses pro­duites par « ceux qui ne sont rien » tombent dans l’es­car­celle de l’État : ça en fait des guerres du Mali à payer, des comi­tés Théodule, des séna­teurs gra­ba­taires et des élus à tous les étages, des syn­di­cats com­plices, des asso­cia­tions huma­ni­taires anti-racistes et toutes ces gabe­gies d’art contemporain,etc. Que sais-je encore, la liste est infi­nie.

Vous com­pre­nez pour­quoi, mes­dames-mes­sieurs les soi­gnants, la France fait appel aux dons pour pou­voir vous ache­ter des masques à la Chine. Masques qu’elle n’est même plus capable ni de faire, ni de payer. Ne broyez pas du noir, il nous reste le fro­mage au lait cru et les masques Vuitton pour équi­li­brer le com­merce exté­rieur.



Ce qui compte, c’est la ten­dance : ça s’a­mé­liore ? reste-t-il de l’es­poir ? Non ! Chaque année on dégrin­gole un peu plus. L’Inde vient de nous pas­ser devant, L’Italie et le Brésil nous talonnent.

Après avoir ache­vé de vendre nos fleu­rons indus­triels, ven­du notre âme aux diables de la mon­dia­li­sa­tion, il ne nous reste plus rien, que des dettes.

Bienvenue au tiers-monde

Français, vous pou­vez être fiers de votre pays, fiers d’a­voir su faire bar­rage à l’eSStrême drouâte et aux popu­lismes pen­dant 50 ans. Fiers de ceux que vous avez élus, les VGE, Mitterrand, Chirac, Sarko, Hollande, et la quin­tes­sence Macron.

RIP

Michel Lebon