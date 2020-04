La société de consommation se saborde elle-même !

Non, jus­te­ment, détrom­pez-vous. Je décris par quel pro­ces­sus com­por­te­men­tal, mais aus­si cultu­rel et éthique, il faut pré­pa­rer le sabo­tage du Système. J’explique qu’il faut le faire mou­rir de l’intérieur comme cela s’est pro­duit avec le com­mu­nisme. Le Système n’est pas mort. Ses diri­geants tentent de nous démon­trer que si crise il y a, c’est parce qu’il n’y a pas suf­fi­sam­ment de pou­voir supra­na­tio­nal. Ils s’activent à rebon­dir sur la crise pour nous aler­ter sur les dan­gers de l’individualisme – com­pre­nez « l’individualisme natio­nal » – et nous emme­ner vers encore plus de gou­ver­nance mon­diale. Ils nous pré­parent à faire redé­mar­rer l’économie avec plus de tra­vail et moins de liber­tés.

Dans le même temps, il faut consi­dé­rer cette crise comme une oppor­tu­ni­té pour tous ceux qui ne veulent pas de cette gou­ver­nance mon­diale. Les Français découvrent, un peu contraints et for­cés, certes, mais pour­quoi s’en plaindre ! la sobrié­té, la mesure. Ils découvrent la proxi­mi­té, le temps pour soi. Ils découvrent le « Rien de trop » des anciens Grecs. Ils enclenchent des bribes de soli­da­ri­té. De nom­breux Français prennent conscience de l’absurdité et des dan­gers du monde dans lequel ils vivaient. Des bou­le­ver­se­ments non seule­ment com­por­te­men­taux s’opèrent, mais éga­le­ment poli­tiques. Il faut que les esprits soient clairs et forts dans la période de tur­bu­lence qui s’annonce.

Mon livre les pré­pare à tra­ver­ser la crise mal­gré les dou­leurs qu’elle induit, c’est vrai, mais il les pré­pare aus­si, et sur­tout, au monde d’après.