Le jour d’après s’organise sans vous !

Par la force des choses, les Français redé­couvrent leur agri-culture, car l’a­gri-culture fran­çaise existe bien, n’est-ce pas mon­sieur Macron ! Les grandes chaînes de dis­tri­bu­tion se vantent à pré­sent de pro­po­ser des pro­duits fran­çais, et appellent à ache­ter fran­çais ! À la demande de leur Président, les Français res­sortent de der­rière les fagots le sen­ti­ment natio­nal et le patrio­tisme que 60 ans de casse libé­rale-liber­taire mon­dia­liste n’ont pas tota­le­ment éra­di­qués.

Les Français découvrent éga­le­ment qu’ils ont de grands méde­cins, cou­ra­geux et libres, à l’ins­tar de Didier Raoult auquel Emmanuel Macron rend visite à pré­sent après que ce viro­logue mon­dia­le­ment répu­té a reçu pen­dant un mois les foudres de toute la Bien Pensance pari­sienne et macro­nienne. Mieux vaut tard que jamais, mais la confiance n’y est plus. Les Français se débrouille­ront tout seuls, sans les 58 gui­gnols et leur chef. Et sans toute la clique poli­ti­cienne, arro­gante, incom­pé­tente, oppor­tu­niste, cor­rom­pue qui les a conduits au bord du gouffre.