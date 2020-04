Le show biz contaminé lui aussi

Bonsoir Florent,

je ne serai pro­ba­ble­ment pas lue et on ne pren­dra pas la peine de me répondre… peu importe !

Je com­mence par un peu de flat­te­rie puisque j’ai tou­jours appré­cié ton tra­vail artis­tique, mer­ci pour le par­tage de ton art !

Dans le contexte actuel, tu fais un disque avec tes potes. C’est bien, c’est humain, c’est une démons­tra­tion sou­daine de com­pas­sion et de sou­tien envers le per­son­nel soi­gnant ! Bravo !

Mais enfin, ces gens à qui vous cher­chez à vendre votre disque, ne sont-ils pas les mêmes qui sont sur le front ? Ces gens que vous voyez enfin, ne sont-ils pas sor­tis dans la rue des mois aupa­ra­vant pour crier leur déses­poir face à la des­truc­tion de nos ser­vices publics ? Où étiez vous alors ?

Ces gens à qui vous deman­dez d’a­che­ter votre disque pour aider les soi­gnants, ne sont-ils pas les mêmes qui sont dans la rue depuis 18 mois et se sou­lèvent contre cette des­truc­tion pour aler­ter de cette dérive des­truc­trice ? Où étiez vous alors ?

Où étiez vous quand nous NOUS nous sommes fait ébor­gner, matra­quer, gazer, empri­son­ner, tuer ?

Où étiez vous quand le peuple s’est fait ain­si écra­ser pour crier la véri­té ?

VOUS étiez dans le même mépris que nos gou­ver­nants, ces usur­pa­teurs… dans la crainte de perdre vos pri­vi­lèges.

Et puis à pré­sent il vous semble oppor­tun d’in­ter­ve­nir. Mais aujourd’­hui nous avons com­pris, LE PEUPLE a com­pris.

Quelle décep­tion ! Utiliser votre noto­rié­té pour deman­der au peuple qui paie le pre­mier prix de ce désastre de payer ENCORE pour finan­cer ce qu’ils ont déjà finan­cé ! J’ai honte pour vous…

Les Gilets Jaunes avaient rai­son, les Gilets Jaunes TRIOMPHERONT !

Sophie​