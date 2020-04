Et après la crise… razzia sur vos économies !

Aujourd’hui, les Français qui craignent pour leur san­té – c’est nor­mal – se foca­lisent sur­tout sur la ges­tion sani­taire de la crise liée à l’épidémie du Coronavirus. Pendant ce temps, ils ne s’aperçoivent pas qu’un krach bour­sier inédit est en train de se pro­duire qui pour­rait bien faire beau­coup plus de vic­times que le virus lui-même dans la popu­la­tion.

Explication

La situa­tion finan­cière mon­diale du moment est au plus mal. Mais elle n’est pas direc­te­ment impu­table à la pan­dé­mie car, depuis long­temps déjà, le niveau record d’endettement, la spé­cu­la­tion sur des pro­duits déri­vés hyper ris­qués – les leçons de 2008 n’ont pas été rete­nues –, l’intervention mas­sive des banques cen­trales (condui­sant à cette absur­di­té totale des taux néga­tifs), tout cela avait conduit bon nombre d’économistes sérieux à son­ner l’alerte d’une explo­sion immi­nente de la bulle. Le coro­na­vi­rus n’a été que l’étincelle.

Après seule­ment deux semaines de confi­ne­ment, la réces­sion est déjà hors normes. Et per­sonne ne peut dire à quelle pro­fon­deur on va trou­ver le fond. Les gou­ver­ne­ments mettent en place des mesures d’aide excep­tion­nelles. D’autres mesures, plus tech­niques et très her­mé­tiques au pro­fane que je suis, sont envi­sa­gées : cré­dits pour les entre­prises, moné­ti­sa­tion de la dette, acti­va­tion du méca­nisme euro­péen de sta­bi­li­té, émis­sion de « coro­na bonds », etc… En revanche, ce qui est plus facile à com­prendre, c’est que tout cela va déclen­cher une infla­tion ter­rible.

Et qui dit inflation dit main basse sur l’épargne

En effet, les banques vont se retrou­ver très vite en grande dif­fi­cul­té – notons que beau­coup l’étaient déjà avant la crise et sur­vi­vaient grâce aux per­fu­sions des États – et nom­breuses sont celles qui vont faire faillite. Or, si des éta­blis­se­ments de taille « sys­té­miques » s’effondrent, c’est tout le sys­tème qui sera au tapis. Le monde de la finance, cupide mais pas stu­pide, s’apprête donc, une nou­velle fois à récla­mer le sou­tien des États… Comme en 2008 ! Et c’est là que ça va faire mal. Car, entre­temps, en août 2016, a été pon­due la direc­tive euro­péenne BRRD, rati­fiée par le Parlement Français, qui auto­rise les banques à ponc­tion­ner 10 % de l’épargne des clients au-delà de 100 000 euros de dépôt !