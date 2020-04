Troisième et der­nier lar­ron à sen­tir le vent du bou­let, et cher­chant à se mettre à l’a­bri, Xavier Bertrand, ci-devant pré­sident du conseil régio­nal des Hauts-de-France. Lui qui était un fervent et fana­tique défen­seur de l’Union Européenne dans ce qu’elle a de pire, c’est-à-dire la finance, lui qui défen­dait corps et âme la fameuse « règle d’or » de la rigueur bud­gé­taire, source de l’aus­té­ri­té qui a cau­sé la perte de la Grèce notam­ment, ose décla­rer aujourd’­hui : « Si à la sor­tie de cette crise, la réponse est l’austérité, [ceux qui nous gou­vernent] n’ont rien com­pris du tout. L’austérité et les logiques comp­tables, c’est quand même ce qui nous a mis dans cette situa­tion-là, notam­ment pour les enjeux de san­té et de pro­duc­tion de biens de san­té […] Et je suis farou­che­ment oppo­sé à l’idée de faire payer la fac­ture aux sala­riés. »

Là encore, quel aplomb ! Doit-on rap­pe­ler à M. Bertrand qu’entre 2004 et 2007, il était ministre de la Santé de M. Chirac, et qu’il porte une bonne part de res­pon­sa­bi­li­té dans le déman­tè­le­ment de l’hô­pi­tal public et la baisse du nombre de lits qui avaient déjà com­men­cé avant lui et qu’il a pour­sui­vis sans état d’âme !