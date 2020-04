Prêt à être pucé ?

Depuis le début de la pan­dé­mie, Bill Gates finance abon­de­ment les recherches d’un vac­cin pour contrer le coro­na­vi­rus.

Mais cet Américain, fon­da­teur et ancien PDG de Microsoft, long­temps l’homme le plus riche du monde, est un per­son­nage trouble :

Curieusement, cela fait 5 ans qu’il pré­voit l’arrivée d’une pan­dé­mie1 …

• A lui seul, il contri­bue à près de 7% du bud­get total de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)2.

• L’OMS n’a pas pré­ve­nu assez vite de la dan­ge­ro­si­té du coro­na­vi­rus. Pire, elle a accé­lé­ré la pan­dé­mie, en dénon­çant les pays qui vou­laient fer­mer leurs fron­tières à la Chine3.

Étrange quand on connaît les rap­ports étroits entre Bill Gates et Tedros Adhanom Gebreyesus, direc­teur géné­ral de l’OMS et ancien ministre de la san­té en Éthiopie, comme en atteste un pro­jet de la célèbre uni­ver­si­té de Yale4.



Bill Gates finance 7 vac­cins pour vaincre le coro­na­vi­rus 5 ! Il a inves­ti 250 mil­lions de dol­lars, et puise une par­tie dans son fonds de 2,5 mil­liards de dol­lars6 !

Pourquoi une si exu­bé­rante phi­lan­thro­pie ?

Prêt à être pucé comme les chiens ?

C’est peut-être que ce vac­cin s’accompagnera d’un dis­po­si­tif de puçage du vac­ci­né .

Oui, de PUÇAGE, comme les chiens !

Le pro­jet est une col­la­bo­ra­tion tout ce qu’il y a de plus offi­cielle de la fon­da­tion de Bill Gates et du MIT7.

Enfin… Bill Gates ne l’appelle pas ain­si.

C’est un « nano-tatouage », preuve de votre vac­ci­na­tion, qui sera indis­pen­sable à l’obtention d’un pas­se­port, lequel vous décri­ra sous toutes les cou­tures, jusqu’au moindre détail de l’iris.

Près de 3000 réfu­giés en Thaïlande, auraient au moins « béné­fi­cié » de ce dis­po­si­tif8 9.

Il va sans dire que si la France adopte ces sys­tèmes, vous faire pucer pour­rait deve­nir obli­ga­toire – et si on vous laisse le choix, vous ris­quez de deve­nir un vrai paria si vous n’acceptez pas que le gou­ver­ne­ment sache à tout ins­tant ce que vous faites.

Le Danemark a rendu les vaccins obligatoires

Autre fait bien étrange, celui du vote du Danemark pour faire vac­ci­ner de force ses citoyens, alors qu’il n’y avait pas encore l’ombre d’un vac­cin, en ce 13 mars, jour du vote.

Il s’en est fal­lu de peu que la police acquiert le droit de ren­trer chez les gens sur simple sus­pi­cion de Covid19.

Vous trou­vez cette infor­ma­tion qui paraît folle dans le Local, un site d’actualités en ligne 10.

Il faut dire que la fon­da­tion Bill et Melinda Gates est très proche du Danemark.

En par­te­na­riat avec l’université de Copenhague, celle du Danemark du sud et la Maternity Foundation, la Fondation Gates finance une appli­ca­tion numé­rique bien spé­ciale.

Celle-ci a pour voca­tion de gui­der les mères des pays pauvres, pour leur four­nir des gestes utiles… mais aus­si des listes de médi­ca­ments à ache­ter, et des ins­truc­tions com­pa­tibles avec les recom­man­da­tions de l’OMS11.

Quel type de vac­cin conseille­ront-ils, sinon celui de Mr Gates ?

Vacciner pour contrôler la population

L’introduction d’une puce dans le corps humain donne un pou­voir déme­su­ré à celui qui l’installe, en termes de sur­veillance et même de modi­fi­ca­tion chi­mique du corps.

Si cette tech­no­lo­gie venait à être cou­plée à celle des nano­ro­bots de la taille de cel­lules, comme celles que fabrique le MIT 12, par­te­naire ins­ti­tu­tion­nel de Mr Gates, les pos­si­bi­li­tés de nui­sance seraient infi­nies.

À ce titre, il est impor­tant de savoir que le pre­mier nano­ro­bot a été construit il y a dix ans déjà13, et le Graal que les cher­cheurs en nanos­ciences veulent atteindre, est le nano­ro­bot auto-répli­ca­teur, qui agi­rait en fin de compte comme un virus14.

Or comme le veut l’adage de lord Acton, le Pouvoir rend fou, et un Pouvoir abso­lu rend abso­lu­ment fou.

Le tatouage de Bill Gates, c’est ça :



Mais moi, je vois ça :



Ce sont les tatouages des camps de concen­tra­tion.

Emmanuel Macron nous a dit dans son dis­cours qu’il atten­dait un vac­cin, serait-ce celui de Bill Gates ?

Bill Gates à la conquête de la France ?

Ce ne serait clai­re­ment pas la pre­mière col­la­bo­ra­tion de Bill Gates avec l’institut Pasteur, car on en compte au moins 3 pré­cé­dentes15.

En tout cas, la dan­ge­reuse accu­mu­la­tion du Pouvoir entre ses mains, et l’impossibilité qu’ont les Français de pro­tes­ter dans l’espace public à cause du confi­ne­ment, lui donnent la pos­si­bi­li­té de le faire sans la moindre oppo­si­tion.

Une pétition aux États-Unis qui n’a rien de drôle

Vous pen­sez peut-être que tout ça est de la science-fic­tion.

Et sin­cè­re­ment, je pré­fé­re­rais que ça le soit.

Les Américains, eux, prennent ça très au sérieux. Ils ont dépo­sé une péti­tion au par­le­ment amé­ri­cain qui demande à ce qu’une enquête soit faite sur Bill Gates16.

Le nombre de péti­tion­naires requis a été atteint.

Cette péti­tion trouve sus­pect que le coro­na­vi­rus se soit pro­duit inopi­né­ment en Chine, suite aux Jeux mili­taires mon­diaux du mois d’octobre, et… à une simu­la­tion orga­ni­sée à New York par la fon­da­tion de Mr Gates, concer­nant un coro­na­vi­rus, l’événement 201.

Le jour­nal Le Monde, qui cherche à nier le lien entre Bill Gates et l’apparition du coro­na­vi­rus17, ne trouve rien d’autre à répondre que :

• Les inten­tions de la fon­da­tion sont bonnes,

• La simu­la­tion a pris pour exemple une exploi­ta­tion agri­cole au Brésil,

• Les résul­tats de la simu­la­tion ne concordent pas avec la réa­li­té !

La péti­tion pointe aus­si le fait que depuis qu’a com­men­cé l’épidémie de Coronavirus, jamais autant de don­nées n’ont été récol­tées à l’insu des citoyens.

Elle sou­ligne le fait que Bill Gates, l’OMS et l’UNICEF ont été accu­sés « de manière cré­dible » d’avoir essayé de sté­ri­li­ser des enfants kenyans, ce qui a en effet été rele­vé par des médias indé­pen­dants18.

D’autant que Bill Gates avait dit quelque temps avant, qu’il était pos­sible de réduire la crois­sance de la popu­la­tion afri­caine de 10 à 15% « en allon­geant la durée de vie »19.

Enfin, c’est écrit noir sur blanc : un par­te­na­riat entre Microsoft, les Nations Unies et d’autres acteurs puis­sants, nom­mé ID2020, a pour but « altruiste » avoué de don­ner une iden­ti­té indé­lé­bile à 1,1 mil­liard de per­sonnes « qui en ont le plus grand besoin »20.

On devine que ce sera rapi­de­ment indis­pen­sable pour tout le monde…

Et on se demande pour­quoi le terme de pan­dé­mie, qui cor­res­pond à une mor­ta­li­té de 12% des malades, a été attri­bué par l’OMS au coro­na­vi­rus qui tue moins de 3% des per­sonnes tou­chées21, déclen­chant ain­si le confi­ne­ment pla­né­taire d’un indi­vi­du sur deux.

Croyez-moi, je pré­fé­re­rais que ce soit un pois­son d’avril. Je vous en prie, prou­vez-le-moi !

Tout ceci est affolant

C’est pour­quoi je vous demande, s’il vous plaît, de par­ta­ger cet email autant que pos­sible.

Discutez-en autour de vous.

Le pire serait que nous soyons pris au dépour­vu.

Dr. Thierry Schmitz

