Cédric Herrou : un jugement révélateur

Le pas­seur de clan­des­tins Cédric Herrou avait été condam­né en août 2017 pour ses ini­tia­tives d’aide aux immi­grés en situa­tion irré­gu­lière dans la val­lée de la Roya, à la fron­tière fran­co-ita­lienne. La jus­tice lui repro­chait alors d’a­voir convoyé quelque 200 immi­grés clan­des­tins, prin­ci­pa­le­ment éry­thréens et sou­da­nais, depuis la fron­tière ita­lienne. Il les avait ensuite emme­nés chez lui à Breil-sur-Roya dans son camp d’ac­cueil label­li­sé Emmaüs.

Cela lui avait coû­té quatre mois de pri­son avec sur­sis à la cour d’ap­pel d’Aix-en-Provence.

Activement sou­te­nu par des lob­bies immi­gra­tion­nistes, l”«agriculteur » de la Roya sai­sis­sait le Conseil Constitutionnel, pré­si­dé par Laurent Fabius. Le 13 mai, la Cour d’ap­pel de Lyon a mis un terme aux pour­suites le concer­nant.

C’est donc la porte ouverte à tous les pas­seurs d’im­mi­grés clan­des­tins qui s’en­ri­chissent, d’une manière ou d’une autre, de cette nou­velle forme d’es­cla­vage. Le nombre de clan­des­tins a tri­plé en France en dix ans. Et pour­tant la France en régu­la­rise plus de 37 000 par an, grâce à la cir­cu­laire Valls de novembre 2012.

Rappelons que dans le même temps, la Cour des Comptes a dévoi­lé que l’immigration a coû­té à la France la somme de 6,6 mil­liards d’euros. Ce chiffre étant en aug­men­ta­tion de… 48 % par rap­port à 2012 (lire Dans un audit inquié­tant, la Cour des comptes chiffre le coût de l’immigration à 6,6 mil­liards d’euros en 2019).

L’immigration de masse nous est bien IMPOSÉE, quel que soit son coût éco­no­mique mais aus­si social, au plus haut niveau de l’État. Les médias et les poli­ti­ciens car­rié­ristes prennent ensuite le relais.

Puis les bobos applau­dissent.