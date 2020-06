Et maintenant, préparons-nous à l’impôt Covid

Toujours selon Contribuables asso­ciés, 43 mil­liards d’euros d’impôts et taxes et 31 mil­liards d’euros de coti­sa­tions sociales man­quaient déjà dans les caisses de Bercy à la mi-avril. En un seul mois de confi­ne­ment, la réces­sion éco­no­mique a atteint 10 % à 12 % et le défi­cit bud­gé­taire 185 mil­liards d’euros, la dette publique s’élevait à 2 740 mil­liards d’euros et le « trou » de la Sécu a atteint la pro­fon­deur de 42 mil­liards d’euros ! Eudes Baufreton, Directeur de Contribuables asso­ciés, déclare : « L’avenir s’assombrit pour les Français ». Et cela n’a rien d’un apho­risme car ces chiffres astro­no­miques ne sont que la par­tie émer­gée de l’iceberg. En effet, le ministre Gérald Darmanin, qui pré­pare le troi­sième pro­jet de loi de finance rec­ti­fi­ca­tif, pré­vient : « Les chiffres sont encore plus impres­sion­nants ». Il y a donc du sou­ci à se faire.

Les Français doivent s’attendre à un matra­quage fis­cal tous azi­muts. Des éco­no­mistes comme Jean-Marc Daniel le disent sans détour : « La sor­tie de crise sup­pose que “la danse sur le vol­can” cesse et que le gou­ver­ne­ment assume un impôt Coronavirus ». Et sur ce point, on peut faire confiance à nos gou­ver­nants, ils assu­me­ront ! S’ils ont été inca­pables de faire face à l’épidémie, ils se mon­tre­ront par­ti­cu­liè­re­ment inven­tifs pour nous sai­gner à toutes les entour­nures. Personne ne sera épar­gné. Les syn­di­cats réclament déjà le retour à l’ISF et trois éco­no­mistes de renom, Camille Landais, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, pro­posent une taxe pro­gres­sive et tem­po­raire sur les 1 % des plus riches euro­péens. Ce ne serait pas la pire des mesures mais il est davan­tage à craindre qu’on s’attaque encore et tou­jours aux classes moyennes et au retrai­tés. La pro­prié­té pri­vée sera une cible de choix. Impôts fon­ciers, taxe sur ceci, taxe sur cela, aug­men­ta­tion de la CSG pour les retrai­tés, sur­taxa­tion des assu­rances-vie, etc. Les « bonnes » idées fusent déjà de toute part. Pas de pénu­rie de ce côté-là !

Pour l’heure, ce sont les planches à billets qui tournent à plein régime. Mais on sait que cette solu­tion de faci­li­té engendre tou­jours de l’inflation. Et l’inflation est tou­jours dévas­ta­trice pour le pou­voir d’achat des plus fra­giles, des sala­riés, des retrai­tés, des petits épar­gnants qui voient leurs éco­no­mies par­tir en fumée. Quand viennent s’ajouter les impôts et taxes, la puni­tion est totale. À l’incompétence de ses gou­ver­nants, aux mesures pré­ci­pi­tées et liber­ti­cides, la France doit main­te­nant faire face au chô­mage et au matra­quage fis­cal. L’année 2020 s’annonce d’ores et déjà comme une annus hor­ri­bi­lis.

Charles ANDRÉ

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »