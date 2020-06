Traoré : une famille en or

Dans la famille Traoré, je demande le frère. Bonne pioche !

Bagui, Youssouf, Adama, Yacouba, Samba, Serene, Assa… une famille en or noir.

1‑Samba Traoré



1993, film d’Idrissa Ouedraogo : Après avoir par­ti­ci­pé au hold-up d’une sta­tion ser­vice, Samba, per­son­nage de fic­tion, retourne for­tu­né au vil­lage où il épouse Saratou et ouvre un bar dont il rêvait depuis long­temps.

2- Bouna Traoré



2005, Clichy sous bois. Zyed Benna et Bouna Traoré sont élec­tro­cu­tés dans l’en­ceinte d’un poste élec­trique dans lequel ils s’é­taient réfu­giés pour échap­per à un contrôle de police. S’en est sui­vi émeutes, caillas­sages de pom­piers tous­sa tous­sa et des années de pro­cé­dures pour faire incul­per les poli­ciers élec­tro­cu­teurs.

3- Bagui Traoré

2016. Bagui Traoré est condam­né à 30 mois ferme pour extor­sion sur des femmes vul­né­rables, sous cura­telle. Le tout sur fond de tra­fics divers.

4- Youssouf Traoré



2016, tri­bu­nal de Pontoise. Sur fond de tra­fic de drogue, Bagui et Youssouf Traoré sont pour­sui­vis pour vio­lences, outrages et menaces sur huit poli­ciers muni­ci­paux et gen­darmes. Ils sont condam­nés à huit et six mois de pri­son ferme.

5- Adama Traoré

2016. Adama, connu des ser­vices de police pour des « petits délits » s’en­fuit pour évi­ter un contrôle de police qui visait son frère Bagui le détrous­seur de femmes fra­giles. On connaît la suite.

6- Yacouba Traoré

2016, Yacouba qui sou­tient Adama, son frère, a été condam­né à 3 ans de pri­son ferme. Il est accu­sé d’a­voir brû­lé un bus à Beaumont-sur-Oise. S’en suit pro­cès fleuve, émeutes pour sou­te­nir cette famille sur laquelle s’a­charne injus­te­ment cette jus­tice injuste. La rou­tine quoi.

7- Samba Traoré

Aucune pho­to dis­po­nible : Google ne réfé­rence plus les images de la famille dans son moteur de recherche. Quelle est la com­pli­ci­té entre Google et cette famille de délin­quants ?

2018. Samba Traoré 24 ans, un frère d’Adama, est recon­nu cou­pable d’une vio­lente agres­sion. Il fra­casse la tête de l’é­pi­cier arabe Mehdi à coup de balai-brosse. Il est condam­né à quatre ans de pri­son [source Le Parisien].

8- Serene Traoré

Photo non dis­po­nible.

2018. À son tour — tous frères — Serene le cin­quième de la fra­trie prend 4 mois de pri­son ferme pour outrage à l’encontre de Nathalie Groux, maire de Beaumont-sur-Oise. La jus­tice par­donne tout, mais on ne touche pas aux intou­chables de la République.

Debout sur la table qu’elle veut ren­ver­ser, Assa la petite sœur (les filles aus­si) dénonce l’a­char­ne­ment de la police, de la jus­tice, bref de tous les racistes fran­çais sur sa famille en or, vic­time incom­prise abu­si­ve­ment pour­sui­vie.



La France est sens dessus dessous pour soutenir ses martyrs.

Et dénonce les vio­lences poli­cières racistes.

Les vio­lences poli­cières sur les Gilets Jaunes ? Bof… Et puis ils l’ont bien cher­ché !

Michel Lebon