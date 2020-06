C’est donc que je suis blanc !

Et puis là, d’un seul coup, alors que je me ter­rais chez moi avec mon masque, j’ai vu défi­ler des tas de Français qui par­laient anglais :

Black lives mat­ter. Mais qu’est-ce que ça veut dire ? Google tra­duc­tion me dit :

Vies « noires » ? Mais pour­quoi « noires » ? Et puis j’ai vu, tou­jours en anglais :

Black is beau­ti­ful (notre illus­tra­tion à la une) : le noir, c’est beau. Oui, d’ac­cord. Et alors ?

C’est donc que le noir existe !

Moi qui croyais qu’il ne fal­lait pas le voir. Mais on m’a contraint à voir beau­coup de noirs reven­di­quer d’être noirs :

Mais alors s’ils sont noirs, que suis-je ?

Moi qui ne suis rien.

Peu à peu cepen­dant mes yeux s’ou­vraient et quel­que­chose me venait à l’es­prit : moi, je n’é­tais pas comme eux, et ils me le fai­saient bien sen­tir. Je n’a­vais pas les mêmes che­veux. Et puis un matin, j’ai décou­vert que je n’a­vais pas la même cou­leur de peau.

Ma peau n’é­tait pas de la même cou­leur que ceux qui arbo­raient ces pan­cartes. Je n’en reve­nais pas.

Ma peau est blanche !