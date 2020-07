Pourquoi le Covid-19 s’arrête-t-il à 322 victimes ?

C’est un article paru sur le site de Benjamin Fulford qui nous a mis sur cette piste dérou­tante. Les articles publiés sur ce site sont sou­vent très far­fe­lus, mais ici Benjamin Fulford fait suivre une infor­ma­tion fac­tuelle qu’on lui trans­mise : une liste de liens que tout le monde peut véri­fier :

C’est ce que nous avons fait. Tous ces liens sont actifs, et nous en avons trou­vé bien d’autres encore. Ainsi donc

en de nom­breux endroits du monde, la presse men­tionne un nombre de vic­times du Covid égal à 322 !

Il est mathé­ma­ti­que­ment impos­sible que cette récur­rence soit le fruit du hasard.

Certes une ava­lanche de chiffres fut publiée pen­dant la crise, et on peut ima­gi­ner que le même chiffre revienne ici ou là. Mais la pro­ba­bi­li­té de retrou­ver un même chiffre dans d’aus­si dif­fé­rentes situa­tions est nulle.

Or il n’y a pas d’ef­fet sans cause.

Quelle est donc la cause de la présence de ce chiffre itératif dans la presse du monde entier ?

Nous recon­nais­sons que la rédac­tion de Nice Provence Info est toute pan­toise devant ces faits objec­tifs et véri­fiables. Nous fai­sons appel à nos lec­trices et à nos lec­teurs pour appor­ter des expli­ca­tions (uti­li­sez les com­men­taires ci-des­sous ou bien le for­mu­laire de contact).

Nous vous en remer­cions.

Georges Gourdin