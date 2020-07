Michel Maffesoli : « Saturation de l’idéal démocratique »

Dès lors le modèle poli­tique de la démo­cra­tie repré­sen­ta­tive ne per­met plus le lien entre la puis­sance et le pou­voir, entre l’instituant et l’institué. L’institué, le pou­voir, les élites (ceux qui ont le pou­voir de dire et de faire ) de quelque nom qu’on les appelle ne sont plus per­ti­nents. Ils sont des figures mortes, des repré­sen­tants d’institutions abs­traites . Ce qui implique ce que Vilfredo Pareto nom­mait, jus­te­ment, la fameuse « cir­cu­la­tion des élites » !

Mais cette puis­sance popu­laire, cette volon­té com­mune de faire corps, d’éprouver ensemble un des­tin com­mun et d’y faire face n’est pas morte, elle. Elle va cher­cher d’autres formes d’expression, d’autres formes de ras­sem­ble­ment. L’accent étant mis, dés lors, sur le par­tage de com­mu­nions émo­tion­nelles, de vibra­tion com­munes. Ce que l’on appelle, en terme plus sou­te­nu : la syn­to­nie.

Alors que dans la forme démo­cra­tique l’émotion com­mune est en quelque sorte pro­je­tée dans un objec­tif loin­tain (un pro-jet), un ave­nir à construire, une socié­té par­faite pour demain, dans la forme émer­gente de l’idéal com­mu­nau­taire(2), la com­mu­nion est immé­diate et pré­sente. Les émo­tions com­munes, l’éprouver ensemble, l’esthétique (« ais­the­sis » en grec, c’est éprou­ver ensemble des émo­tions, des pas­sions …) se vivent ici et main­te­nant. Non plus l’attente d’une « éter­ni­té » dans une socié­té par­faite à venir, mais le désir de vivre dans ce que j’ai appe­lé « l’instant éter­nel ».

Et c’est bien ain­si que l’on retrouve un autre rap­port entre le poli­tique, l’organisation de la cité et la proxi­mi­té, le fait d’être-ensemble en un lieu. En témoigne la fin des oppo­si­tions par­ti­sanes, au pro­fit de cli­vages plus sub­tils, entre les tenants d’une ges­tion bureau­cra­tique des com­pé­tences crou­pions des petites com­munes et ceux qui sou­hai­taient incar­ner au jour le jour une ges­tion de proxi­mi­té, non pas pour les habi­tants, mais avec eux. Non pas un cata­logue de pro­messes, mais l’ouverture sur une série d’expériences com­munes, ici et main­te­nant.

Car si dans l’idéal démo­cra­tique, c’est le temps qui déter­mine l’être-ensemble, on dépasse ensemble le pas­sé et on construit ensemble un ave­nir, dans l’idéal com­mu­nau­taire, on est ensemble, ici et main­te­nant, en inté­grant le pas­sé (la Tradition) et en vivant, au jour le jour un ave­nir qui est des­tin com­mun. Ce n’est plus la flèche de l’Histoire en marche, mais la spi­rale où le pré­sent gros du pas­sé assure de l’avenir. Ce n’est plus le « pro­gres­sisme » qui va pré­do­mi­ner mais bien la « pro­gres­si­vi­té ». Et l’être-ensemble ne se construit pas par la pro­jec­tion dans l’avenir, mais par le fait d’être ensemble dans un lieu don­né. Le lieu fait lien. Internet aidant, ce lieu ter­ri­toire géo­gra­phique, pour­ra être démul­ti­plié en plu­sieurs lieux, plu­sieurs sites, réels ou vir­tuels.

La proxi­mi­té n’est plus ce que Michel Foucault nom­mait « l’assignation à rési­dence », ce n’est plus non plus l’assignation à iden­ti­té. Elle se démul­ti­plie en de mul­tiples moments de vie com­mune et en « iden­ti­fi­ca­tions » mul­tiples. Et c’est ce bal­let entre diverses tri­bus qu’il revient à de nou­velles formes poli­tiques de régu­ler sinon d’organiser.

À chaque chan­ge­ment d’époque l’on voit un pro­fond désar­roi naître de la dicho­to­mie exis­tant entre l’institution et le peuple. Quand le peuple ne se recon­naît plus dans ses ins­ti­tu­tions, il fait séces­sion (seces­sio ple­bis).

C’est exac­te­ment ce que nous montrent les résul­tats des élec­tions muni­ci­pales. Ce qui est frap­pant, ce n’est pas tant la vague verte, vague sur laquelle surfent quelques tri­bus bobos en mal de pou­voir, mais l’énorme dés­in­té­rêt popu­laire pour ces élec­tions locales. Ni les par­tis tra­di­tion­nels, ni les pseu­do-nou­velles formes de repré­sen­ta­tion, les ni droite ni gauche de LREM, ni même l’écologie poli­tique ne peuvent pré­tendre à repré­sen­ter et à plus forte rai­son à ras­sem­bler les diverses com­po­santes d’une République Une et Indivisible. Ce qui est en ges­ta­tion étant une autre concep­tion de la « Res publi­ca » : une répu­blique en mosaïque.