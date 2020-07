BB en lutte contre la violence barbare faite aux moutons

Si la valeur n’at­tend certes pas le nombre des années d’a­près Corneille, le nombre des années n’é­mousse pas non plus cette valeur, et notre Brigitte Bardot natio­nale vient encore d’en appor­ter la preuve.

« La lune n’ayant pas été obser­vée ce lun­di 20 juillet, le 1er jour du mois de Dhou el Hidja 1441 coïn­ci­de­ra donc avec le mer­cre­di 22 juillet. Ainsi, la fête de l’Aïd El Adha, ou l’Aïd El Kabir, sera célé­brée au dixième jour du mois de Dhou el Hidja, cor­res­pon­dant au 31 juillet. » Ainsi soit-il !

Pour rap­pel, c’est lors de cette fête (dite fête du sacri­fice) que les musul­mans égorgent rituel­le­ment des mil­liers de mou­tons, la plu­part du temps dans des condi­tions d’hy­giène abo­mi­nables et indignes de notre socié­té dite civi­li­sée.

Une fois de plus, c’est BB qui élève la voix, se fen­dant d’un com­mu­ni­qué inci­sif et concis, ne lais­sant nulle place à des ter­gi­ver­sa­tions, et met­tant l’État devant ses res­pon­sa­bi­li­tés :

Là encore, et comme dans l’af­faire Traoré où l’on attend les fémi­nistes mani­fes­tant contre les viols, on va cer­tai­ne­ment attendre long­temps les récri­mi­na­tions des défen­seurs des ani­maux de tous poils, les anti­spé­cistes, les « L214 » et autres végans pour­tant si actifs par ailleurs. Je me rap­pelle après avoir deman­dé à une de ces asso­cia­tions dans le dépar­te­ment de réagir à cet holo­causte ovin. La réponse vaut son pesant de lou­khoums : « On ne va quand même pas les stig­ma­ti­ser encore plus ». Tout est dit.

Heureusement, il reste Brigitte et son franc-par­ler. Merci Madame.

Patrice LEMAÎTRE