Métropole Nice Côte d’Azur : une machine à cash

Tous ces élus, éli­gibles au por­te­feuille son­nant et tré­bu­chant, doivent se réunir au moins une fois par tri­mestre en la pres­ti­gieuse salle du CUM réamé­na­gée à chaque fois pour la cir­cons­tance. C’est dire si la tâche est lourde et chro­no­phage.



Pour 2020, le bud­get de ce « truc » est de : 1 462 925 475 € soit un mil­liard et demi d’eu­ros !

Les charges de per­son­nel : 216 mil­lions d’euros ici. La masse sala­riale repré­sente près du tiers des dépenses réelles de fonc­tion­ne­ment de la Métropole en 2020.

Quant à la masse des « indem­ni­tés » dévo­lues aux élus, bizar­re­ment cela n’ap­pa­raît nulle-part. Un cal­cul facile et certes empi­rique, d’a­près les infor­ma­tions ci-des­sus, on arri­ve­rait à quelques 2,3 mil­lions d’eu­ros par an.

On com­prend mieux pour­quoi, tous les maires aux alen­tours ont vou­lu s’a­gré­ger à ce pillage démo­cra­tique en règle. Le maire de Rimplas, affu­blé de 650 euros pour ses mal­heu­reux 113 habi­tants, se voit ain­si aug­men­ter sen­si­ble­ment ses indem­ni­tés grâce à la Métropole.

Autre exemple : Roland Constant, pré­sen­té comme adjoint au maire de Cagnes, Louis Nègre cumule :

• ses indem­ni­tés d’ad­joint d’une ville de plus de 50 000 habi­tants, nor­ma­le­ment pla­fon­nées mais aug­men­tées d’un cadeau-bonux par ses colis­tiers 2 400 euros,

• aug­men­tées de 15 %, sa ville est bureau de Canton,

• aug­men­tées de 25 %, sa ville est décla­rée « ville tou­ris­tique »,

• aug­men­tées de 2 300 euros, il est éga­le­ment conseiller dépar­te­men­tal,

• aug­men­tées de 1 100 euros, il est délé­gué métro­po­li­tain.

On arrive à 6 700 euros plus tous les avan­tages en nature, véhi­cule mis à dis­po­si­tion, télé­phone, notes de frais, etc. Pas mal pour cette acti­vi­té répu­tée béné­vole. Il semble qu’il soit plus inté­res­sant d’être « simple » élu muni­ci­pal que chi­rur­gien. On note­ra que les quelques élus de son oppo­si­tion rece­vront eux : zéro euro !

La Fraternité républicaine au sein du conseil municipal cagnois s’efface à l’ouverture du tiroir-caisse.

Et tout ça, c’est du local. Imaginez un peu ce qu’il se passe au-des­sus, de la Région au Sénat jus­qu’à l’o­paque Europe. Chers contri­buables, bonnes vacances ! Et n’ou­bliez pas de voter la pro­chaine fois. Quant aux abs­ten­tion­nistes désem­pa­rés, bonne pêche !

Michel Lebon