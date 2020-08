Allez Marlène, encore un petit effort

J’écrivais ici même le 25 novembre der­nier : « …lut­ter contre la vio­lence faite aux femmes induit de lut­ter contre l’immigration exo­gène mas­sive. Mais allez faire com­prendre cela à Mme Schiappa ! » (lire Manif contre les vio­lences faites aux femmes ? Ou manif contre l’homme (blanc de pré­fé­rence!) ?) Et bien il faut croire que la ministre a enfin lu mon article et s’en est ins­pi­rée puisque, répon­dant aux cri­tiques émises par des fémi­nistes, elle a décla­ré qu”« un étran­ger cou­pable de vio­lences sexuelles et sexistes doit ces­ser d’être accueilli en France. »

Dans son lan­gage fami­lier et fleu­ri, elle a tout sim­ple­ment expli­qué que selon elle : « Si la mai­son de votre voi­sin s’é­croule, vous l’ac­cueillez chez vous, vous lui dites de venir. Par contre si le voi­sin que vous avez accueilli com­mence à tabas­ser votre sœur, bah là vous le fou­tez dehors. » Dans le fond, que du bon sens.

Mais c’en est trop pour d’autres égé­ries, car à fémi­niste… fémi­niste et demie. Les Caroline de Haas, Fatima Benomar ou encore Laurence de Cock ulcé­rées d’un tel lan­gage l’ont accu­sée bien sûr de faire le jeu de l’ex­trême drouate, et de deve­nir « fémo-natio­na­liste » [ ? ]. On ne voit pas très bien ce que le natio­na­lisme vient faire ici, mais deman­der un peu de connais­sance poli­tique à une fémi­niste de cette trempe, c’est déjà beau­coup.

Notre Marlène (j’al­lais dire natio­nale !) ne s’en est pas lais­sé comp­ter et a ren­voyé ses cri­tiques à leur place iro­ni­que­ment en assu­rant qu’il fal­lait res­pec­ter les enga­ge­ments pris. Pour bien faire com­prendre les pro­pos de Mme Schiappa — pour l’ins­tant ce ne sont que des bou­tades—, je reprends ce que j’é­cri­vais il y a moins d’un an :