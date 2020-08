Canicule : 700 000 morts !

À l’heure où l’on va atta­quer la deuxième tiers de ce mois d’août 2020, à l’heure où le Covid peine à inté­res­ser les Français en vacances, les médias nous res­servent la cani­cule, sujet récur­rent depuis quelques années.

Les 40° dépas­sés dans un grand nombre de villes, des nuits qua­li­fiées de « tro­pi­cales » (les jour­na­listes sont-ils jamais allés sous les tro­piques ?), des conseils pour boire, s’hy­dra­ter, res­ter à l’ombre, ne pas s’a­gi­ter, la lita­nie des gestes recom­man­dés à des vacan­ciers ignares de tout cela, ça devient le lot de tous les étés, on s’y habi­tue.

Bien enten­du, avec tout le reste, n’ou­blions pas le geste de ser­vi­tude aux gou­rous du GIEC, il faut que les Français culpa­bi­lisent, qu’ils se rendent compte que c’est à cause de leur voi­ture die­sel, de leurs feux de che­mi­née (sur­tout l’é­té), bien­tôt de leur res­pi­ra­tion sans masque, que le taux de CO 2 de l’at­mo­sphère nous inflige cette hausse des tem­pé­ra­tures depuis quelques décen­nies… À la fin de l’é­té, M. Jérôme Salomon vien­dra nous don­ner le décompte des tré­pas­sés du ther­mo­mètre et poin­te­ra un doigt accu­sa­teur contre l’ho­mo-pol­lu­bi­lis habi­tuel.

Oui, mais…

Savez-vous qu’en 1718–1719, la séche­resse (donc les grosses cha­leurs…) a cau­sé la mort de 700 000 per­sonnes, et 500 000 en 1636 ? Le Français pol­lueur d’au­jourd’­hui est un petit joueur.

En lisant le livre de Le Roy Ladurie « Histoire du cli­mat depuis l’an mil », on en apprend de belles, et il serait bon que les « experts » du GIEC en fasse la lec­ture. À moins de 10 €, c’est un inves­tis­se­ment conve­nable.

Ce livre paru en 1967, à une époque où l’é­co­lo­gie poli­tique (pas la vraie) n’exis­tait pas encore vrai­ment, remet les pen­dules à l’heure en matière de réchauf­fe­ment. Il apporte la preuve que ce réchauf­fe­ment, tou­jours taxé d’an­thro­pique par des pseu­dos-scien­ti­fiques inté­gristes, est bien natu­rel, cyclique et inexo­rable.

Je ne sau­rais conseiller la lec­ture de ce petit bou­quin à tous ceux qui croient que ces jours de cani­cule ne sont que la puni­tion des hommes du XXe siècle pour leur action sur la pla­nète (je parle du cli­mat), ils ver­ront que les hommes du mil­lé­naire pré­cé­dent, qui ne pol­luaient pas, ont subi des catas­tophes cli­ma­tiques bien supé­rieures aux « nuits tro­pi­cales » dont nous parlent les jour­na­listes depuis leurs bureaux cli­ma­ti­sés.

Voici quelques exemples de ces étés vrai­ment cani­cu­laires

En 1132 en Alsace les sources se tarirent et les ruis­seaux s’asséchèrent. Le Rhin pou­vait être tra­ver­sé à pied.

En 1152 la cha­leur était si intense que l’on pou­vait faire cuire des œufs dans le sable.

En 1160, à la bataille de Bela (en Hongrie), un grand nombre de sol­dats mou­rurent en rai­son de la cha­leur exces­sive.

En 1276 et 1277, en France, la récolte d’avoine et de seigle fut tota­le­ment détruite par la cha­leur.

En 1303 et 1304 la Seine, la Loire, le Rhin et le Danube pou­vaient être tra­ver­sés à pied.

En 1393 et 1394 un grand nombre d’animaux tom­bèrent morts et les récoltes anéan­ties en rai­son de la cha­leur.

En 1440 la cha­leur fut exces­sive.

En 1538, 1539, 1540 et 1541 les rivières euro­péennes étaient lit­té­ra­le­ment assé­chées.

En 1556 il y eut une séche­resse géné­ra­li­sée dans toute l’Europe.

En 1615 et 1616 la cani­cule s’abattit sur la France, l’Italie et les Pays-Bas.

En 1646 il y eut en Europe 56 jours consé­cu­tifs de grandes cha­leurs.

En 1676 des cani­cules à nou­veau.

Les mêmes évè­ne­ments se repro­dui­sirent au XVIIIe siècle.

En 1718 il n’y eut aucune pluie entre les mois d’avril et octobre. Les récoltes furent brû­lées, les rivières assé­chées et les théâtres fer­més à Paris par ordre du Préfet de police en rai­son des tem­pé­ra­tures exces­sives.

Le ther­mo­mètre enre­gis­tra 36 degrés Réaumur (45 degrés C) à Paris. Dans les jar­dins de la ban­lieue arro­sés les arbres frui­tiers fleu­rirent deux fois pen­dant la sai­son.

En 1723 et 1724 les tem­pé­ra­tures étaient extrêmes.

En 1746 l’été fut par­ti­cu­liè­re­ment chaud et sec et les récoltes furent lit­té­ra­le­ment cal­ci­nées. Pendant plu­sieurs mois il n’y eut aucune pluie.

En 1748, 1754, 1760, 1767, 1778 et 1788 les cha­leurs d’été furent exces­sives

En 1811, l’année de la comète, l’été fut très chaud et le vin très bon y com­pris à Suresnes.

En 1818 les théâtres pari­siens res­tèrent fer­més pen­dant un mois en rai­son des cha­leurs exces­sives, la cha­leur avait atteint 35 degrés C.

En 1830, alors que des com­bats avaient lieu, le ther­mo­mètre affi­cha des tem­pé­ra­tures de 36 degrés C les 27, 28 et 29 juillet.

En 1832, lors de l’insurrection du 6 juin, le ther­mo­mètre rele­va une tem­pé­ra­ture de 35 degrés.

En 1835 la Seine était presque à sec.

En 1850, au mois de juin, au cours de la seconde épi­dé­mie de cho­lé­ra de l’année le ther­mo­mètre affi­cha 34 degrés.

N’oubliez pas de bien vous hydra­ter !

Patrice LEMAÎTRE