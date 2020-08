Insupportable arrestation de Gabin Formont dans le train

Le same­di 8 août 2020, Gabin Formont sa com­pagne Noëmi et sa fille Lola âgée de 11 ans, rejoignent Toulouse par le train. Gabin Formont est le fon­da­teur de la revue Vécu, maga­zine en ligne très impli­qué dans le mou­ve­ment des Gilets Jaunes. Un contrô­leur de la SNCF demande à Gabin Formont, qui a souf­fert de troubles res­pi­ra­toires dans le pas­sé) de « mieux ajus­ter mon masque sur mon nez », alors que la famille pre­nait son casse-croûte. Une dis­cus­sion s’en­suit qui ne plaît pas au contrô­leur hor­ri­pi­lé qui dénonce la famille en gare de Brive-La-Gaillarde.

Ce qui suit est lamen­table, tant du côté de la police que des pas­sa­gers du train.

Quelques Français n’ac­ceptent pas la plon­gée de leur pays dans ce qui rap­pelle de plus en plus les heures les plus sombres de notre his­toire. Les Gilets Jaunes de Cannes expriment à leur manière leur sou­tien à cette famille vio­lem­ment agres­sée, et notam­ment à la petite Lola qui est à pré­sent mar­quée à vie par ce qu’elle a vécu.