Ma semaine d’observation de l’info (16 août 2020)

Il vous reste à expli­quer ça aux comi­tés d’ac­cueil armés, mas­qués, capa­ra­çon­nés des maga­sins…

Lundi 10 août 2020

L’hystérie Covid conti­nue… et pour­tant, d’a­près le chef de la cli­nique St Luc (Bruxelles), Jean-Luc Gala, il y a une confu­sion entre le nombre de cas et le nombre de malades. Le nombre de malades est faible et ne peut pas être confon­du avec le nombre de cas dits sim­ple­ment posi­tifs.

Le nombre d’hos­pi­ta­li­sa­tions reste stable, le nombre de per­sonnes en soins inten­sifs reste très faible et non-pro­blé­ma­tique, le nombre de décès reste quant à lui très stable.

Et, dans France Soir du 4 août, le Dr Éric Menat dénonce une aug­men­ta­tion « arti­fi­cielle » du nombre de cas posi­tifs et une volon­té de « res­tric­tions des liber­tés ». Pour lui, l’ex­pli­ca­tion est simple : ce n’est pas le nombre de malades qui est en aug­men­ta­tion mais le nombre de per­sonnes tes­tées. En un mot, plus on fait de tests, plus on trouve de cas posi­tifs, ce qui semble tout à fait logique, comme le montrent les gra­phiques ci-des­sous dont on constate faci­le­ment la simi­li­tude :

Des per­sonnes tes­tées posi­tives l’é­taient déjà depuis plu­sieurs semaines peut-être, mais n’a­vaient pas encore été tes­tées et n’é­taient de ce fait pas comp­ta­bi­li­sées. N’oublions pas qu’une per­sonne tes­tée posi­tive n’est pas une per­sonne malade.

De sur­croît, comme le montre cet autre gra­phique, le nombre d’hos­pi­ta­li­sa­tions est en chute libre depuis long­temps :

Qu’est ce qu’on masque réel­le­ment ?

Mardi 11 août 2020

Le port du masque est tel­le­ment agréable en ville, sur­tout par ces temps de cani­cule, qu’on a pen­sé aux pauvres mas­qués. On m’a envoyé cette pho­to, prise, je crois, au Canada. Des zones de « repos du masque » sont désor­mais ins­ti­tuées pour pou­voir res­pi­rer un peu… Dans quel monde de tarés nous vivons !

Mercredi 12 août 2020

Le Premier ministre, Jean Castex, va pro­lon­ger jus­qu’au 30 octobre, l’in­ter­dic­tion des évé­ne­ments de plus de 5000 per­sonnes. Vous vous deman­dez sans doute pour­quoi cette date ? Et bien après la cani­cule du ther­mo­mètre, la ren­trée risque aus­si d’être cani­cu­laire socia­le­ment, et les mani­fes­ta­tions qui risquent de se mul­ti­plier, pour­ront, grâce à ce petit sub­ter­fuge, être plus faci­le­ment contrô­lées… Moins de mani­fes­tants, et mas­qués en plus ! Ce sera dur de se faire entendre et com­prendre à la ren­trée.

Jeudi 13 août 2020

Le Pr Francis Berenbaum, chef du ser­vice de rhu­ma­to­lo­gie à l’hô­pi­tal Saint-Antoine à Paris, acti­viste pro-vac­cin et anti-Raoult, nous dévoile sur Twitter, sa vision de la France vac­ci­née (ou non). Vous voi­là pré­ve­nus. Vous ne direz plus que vous ne saviez pas…

Vendredi 14 août 2020

Après l’an­nonce par Vladimir Poutine de l’en­re­gis­tre­ment du vac­cin Spoutnik V contre le Covid-19, les réac­tions scep­tiques, voire hos­tiles, ne se font pas attendre. La ques­tion est de savoir pour­quoi une telle hos­ti­li­té. Deux hypo­thèses :

• Ou bien l’an­nonce vient de Vladimir Poutine, qui, quoi qu’il dise ou fasse, comme Trump, n’ob­tien­dra jamais une cri­tique favo­rable de la part des médias aux ordres de la finance mon­dia­liste ?

• Ou bien le vac­cin n’a pas été éla­bo­ré par les grands trusts de Big Pharma, qui voient là le risque de voir s’en­vo­ler des mil­liards d’eu­ros de pro­fit qu’ils ont savam­ment pré­pa­rés ?

Une ving­taine de pays ont pour­tant déjà com­man­dé des doses, le pré­sident des Philippines ayant même deman­dé à être le pre­mier vac­ci­né dans son pays !

Pour ma part, que le vac­cin vienne de Russie, d’Europe ou de Bill Gates, ma réponse sera : non !