Le masque connecté 5G, enfin !

• Bien sûr, ce masque Aïe Tek sau­ra iden­ti­fier et détruire tous les virus d’hier, d’au­jourd’­hui et de demain, les conta­mi­na­tions média­tiques aus­si.

• Il sup­pri­me­ra les mau­vaises odeurs de vos soi­rées cas­sou­let. Et vous pré­ser­ve­ra des haleines de cha­cal.

• Adapté à votre faciès, trans­pa­rent, il lis­se­ra vos rides et gom­me­ra vos points noirs.

• Il ouvri­ra vos ser­rures, démar­re­ra votre auto, allu­me­ra vos lumières si vous l’a­vez à tous les étages.

• Il tra­dui­ra auto­ma­ti­que­ment vos pro­pos dans toutes les langues, mais pas que : il cen­su­re­ra auto­ma­ti­que­ment quelques écarts de lan­gage poli­ti­que­ment incor­rects.

• Sa fonc­tion « OK Google » vous don­ne­ra accès à toutes les infor­ma­tions mon­diales triées selon votre pro­fil.

• Plus de télé­phone por­table, tout sera dans la puce du masque.

• Avec la recon­nais­sance faciale, il dira auto­ma­ti­que­ment « bon­jour Untel » à votre place.

• Ils vous auto­ri­se­ra à boire ou man­ger ceci ou cela en ouvrant, ou pas, un sas d’a­li­men­ta­tion. Fini d’a­voir à suivre les régimes Comme j’aime.

• Relié à tous les objets connec­tés du monde… des impôts à votre dis­tri­bu­teur de papier hygié­nique.