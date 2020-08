La vérité est têtue

Bonjour à tous,

À quoi joue le gou­ver­ne­ment ?

À quoi jouent les médias ?

À quoi jouent les méde­cins ?

Quand réagi­rons-nous ?

Je lance ici un appel aux méde­cins, phar­ma­ciens, soi­gnants et admi­nis­tra­tifs de l’AP-HM de bonne volon­té.

Il faut arrê­ter l’instauration et la péren­ni­sa­tion de lois d’exception liber­ti­cides.

Depuis quand le gou­ver­ne­ment se donne t‑il le droit de déci­der de ce que les méde­cins peuvent pres­crire ?

Pourquoi les gens doivent-ils encore por­ter un masque aujourd’hui ? Pourquoi leur inter­di­sait-on d’en ache­ter quand c’était utile ?

Pourquoi les phar­ma­ciens n’ont-ils pas eu le droit de vendre des masques quand c’était utile ?

Ce sont désor­mais les super­mar­chés qui le peuvent avec la com­pli­ci­té de l’État et de ses forces de répres­sion ?

Ceux qui constatent l’écart crois­sant entre le réel et la nar­ra­tion média­tique et poli­tique se doivent de réagir.

Ceux qui savent lire et inter­pré­ter sans peur des courbes épi­dé­miques se doivent de par­ler en masse et de ne pas lais­ser seul l’IHU dans cette bataille.

Il n’y a pas de seconde vague.

Nous ne sommes depuis bien long­temps plus en situa­tion épi­dé­mique selon les défi­ni­tions habi­tuelles des stan­dards d’épidémie pour la grippe (plus de 150 cas/​j/​100000 habi­tants).

Cette défi­ni­tion a été chan­gée tout bon­ne­ment pour la COVID dans un but qui nous échappe.

Le réel est rem­pla­cé par une nar­ra­tion dou­teuse. Les « infor­ma­tions » dif­fu­sées par les médias sont désor­mais décor­ré­lées de la réa­li­té sani­taire.

Les courbes épi­dé­miques sont inter­pré­tées de manière fal­la­cieuse.

L’État aurait-il modi­fié les seuils épi­dé­miques habi­tuels pour main­te­nir un dis­cours alar­miste et jus­ti­fier des res­tric­tions de liber­té ?

Les nou­veaux cas sont bénins.

Ils sont à la hausse du fait de l’incrémentation du nombre des tests.

C’est très ras­su­rant quant à la béni­gni­té de l’infection au final.

Nous n’avons pas consta­té en avril le déno­mi­na­teur des cas totaux faute de pou­voir tes­ter comme le bon sens nous le recom­man­dait.

Aujourd’hui nous tes­tons de manière qua­si sys­té­ma­tique sans rap­port avec une quel­conque symp­to­ma­to­lo­gie.

Nous trou­vons sim­ple­ment ce que nous nous sommes inter­dits de voir en mars, avril et en mai : le déno­mi­na­teur et la foule des cas bénins.

Tous les par­ti­sans de la thèse de l’immunité col­lec­tive devraient s’en réjouir.

Les hos­pi­ta­li­sa­tions en réani­ma­tion, les hos­pi­ta­li­sa­tions et les décès ne font que bais­ser ten­dan­ciel­le­ment !

Nous nous devons de sor­tir des pola­ri­sa­tions poli­tiques qu’on a vou­lu infli­ger au débat.

Nous devons retour­ner à des argu­ments de bon sens : médi­caux en pre­mier, scien­ti­fiques en second.

Merci à Jean-François Toussaint, à Alexandra Henrion-Caude, à Jean-Dominique Michel, à Didier Raoult, à Philippe Parola, à Jean Christophe Lagier, à Christian Perronne et à tous les autres héros que j’oublie.

La Science, la méde­cine et la poli­tique sont ter­nies de tant de conflits d’intérêt et de cor­rup­tions.

Le « Nous » de nos conci­toyens va mal. Nous devons réin­for­mer et réou­vrir l’espace du dia­logue et du débat quand il se ferme.

Il y a aujourd’hui plus de morts quo­ti­diens de sui­cide que de COVID.

Les soi­gnants doivent réagir.

Nous devons libé­rer nos conci­toyens. Veiller à leur san­té. Nous avons tous prê­té ser­ment !

Chaque jour, il meurt en moyenne en France 1671 per­sonnes selon Santé publique France :

419 per­sonnes de mala­dies car­dio vas­cu­laires /​460 de can­cers /​110 morts de mala­dies res­pi­ra­toires /​27 de sui­cides /​10 morts d’accidents de la route /​

Pour la COVID-19 : sur les 15 pre­miers jours d’août une moyenne de 8,3 morts hos­pi­ta­liers /​jour.

Je ne compte pas les morts en Ehpad puisque nous ne savons pas de quoi ils sont morts. Vous consta­te­rez avec le sou­rire que du 1er au 15 août, 10 per­sonnes auraient d’ailleurs res­sus­ci­té selon le cumul des morts en Ehpad.

Nous sommes deve­nus fous ?!

Merci à tous ceux qui vou­dront nous rejoindre pour que l’AP-HM se réveille du mirage et agisse.

Merci à tous ceux qui ne sont pas d’accord et qui vou­dront renou­ve­ler l’espace du débat pour une dis­cus­sion cour­toise et construc­tive.

Bien confra­ter­nel­le­ment,

Louis Fouché

Praticien hos­pi­ta­lier

Centre Interrégional des Brûlés de la Méditerranée