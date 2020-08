Et si le masque, ce n’était pas assez ?

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je vous sau­rais gré de publier dans vos colonnes cet appel à tous vos lec­teurs car l’heure est grave, très très grave. Nous sommes en dan­ger de mort avec ce virus qui ne cesse de se répandre par­tout en France et notam­ment en région PACA. Les cas explosent par cen­taines de mil­liers et nous voi­ci avec un bilan dra­ma­tique de quatre morts comme le révèle Nice Matin. Apparemment ce serait le virus, mais en tout cas je consi­dère que ça ne peut être que le virus, n’en déplaise à tous ces com­plo­tistes !

Ces mêmes com­plo­tistes achar­nés pour­ront tou­jours répondre que l’État a tué plus de 25 000 per­sonnes en France lors de sa ges­tion cala­mi­teuse comme l’a écrit le pro­fes­seur Christian Perronne dans son livre « Y a‑t-il une erreur qu’ILS n’ont pas com­mise ? ».

Ce n’est pas parce qu’il a créé le Conseil scien­ti­fique en France qu’il peut se per­mettre de racon­ter des men­songes. Même s’il le prouve, je n’ai pas confiance en lui. Il parle bizar­re­ment et de toute façon nous avons aujourd’hui la chance d’avoir des scien­ti­fiques de haut niveau dont l’éthique est incon­tes­table même s’ils tra­vaillent pour les labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques, qui eux au moins fabriquent des médi­ca­ments pour notre san­té.

Vous, vous écri­vez des livres. Eux ils sauvent des vies. Ils pré­parent aus­si un vac­cin qui au moins aura l’avantage de connaître notre état de san­té en per­ma­nence grâce à Bill Gates patron de la socié­té Microsoft et en plus phi­lan­thrope, car n’oublions jamais qu’il a aidé le jour­nal Le Monde en lui don­nant plus de 4 mil­lions d’euros, et grâce à lui nous serons dans sa base de don­nées mon­diale qui pour­ra infor­mer les auto­ri­tés en temps réel. Et on ose le cri­ti­quer…. Incroyable !

Regardez ce Professeur Raoult qui se vante, avec ses che­veux longs et sa bague au petit doigt, d’avoir per­mis, grâce à son soi-disant trai­te­ment à l’hydroxychloroquine plus un autre truc, de soi­gner quatre mil­liards de per­sonnes dans le monde. Même s’il est le numé­ro 1 mon­dial, il faut être lucide car nous atten­dons les résul­tats, sérieux et incon­tes­tables, des études que la France et l’Union Européenne ont com­men­cées au mois de mars. Et qui seront publiées dans The Lancet, je l’espère.

J’ai eu l’honneur de pou­voir m’entretenir avec une per­sonne très com­pé­tente du Conseil de l’Ordre des Médecins à Paris et suite à cette conver­sa­tion construc­tive (repro­duite ci-des­sous), nous avons déci­dé de dor­mir avec un masque. Ma femme fabrique nos propres masques et nous avons trou­vé l’astuce pour une meilleure pro­tec­tion, nous col­lons quatre couches de tis­sus en les croi­sant. D’ailleurs, si un lec­teur peut me ren­sei­gner sur des masques que l’on peut mettre sous la douche. Merci d’avance.

Pour conclure, cer­tains cri­ti­que­ront l’Ordre des Médecins parce qu’il ne publie pas ses comptes(1). Et alors ? Croyez-vous que ce soit facile de gérer les 86 mil­lions d’euros de coti­sa­tions ver­sées par tous les méde­cins de France pour pou­voir avoir le droit d’exercer ? Au moins ils sont là pour contrô­ler les méde­cins qui ne res­pectent pas les ordres du gou­ver­ne­ment élu démo­cra­ti­que­ment.

Et puis il a y ceux qui cri­tiquent encore et tou­jours nos télés et jour­naux d’informations. Mais sans eux notre situa­tion sani­taire serait catas­tro­phique et le gou­ver­ne­ment a bien fait de leur don­ner deux mil­liards d’euros. Je suis fier de payer des impôts, pour qu’ils conti­nuent de nous infor­mer, nous pro­té­ger, tout sim­ple­ment nous dire la véri­té.

Cordialement.

Sauveur Delhomme