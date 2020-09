Le maire de Mougins tente de museler les Gilets Jaunes

Le maire de Mougins, Richard Galy, est aga­cé par les Gilets Jaunes de Cannes qui occupent son rond-point de la Libération, rebap­ti­sé « Rond-Point de la Victoire » par ceux-ci et situé sur son ter­ri­toire. Il pen­sait avoir trou­vé une parade en bar­ri­ca­dant la par­tie du rond-point qui sert de lieu de ras­sem­ble­ment depuis novembre 2018 et en y déver­sant des tonnes de sable. Tout ceci en cati­mi­ni à 4 heures du matin.

Peine per­due : les Gilets Jaunes se sont ins­tal­lés ce same­di 12 sep­tembre 2020 quelques mètres plus loin sans rien perdre de leur impact auprès des auto­mo­bi­listes.