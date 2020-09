Ma semaine d’observation de l’info (27 septembre 2020)

Lundi 21 septembre 2020

Hervé Ryssen empri­son­né

En plein pro­cès de l’at­taque meur­trière contre Charlie Hebdo, au moment où Macron défend le « droit au blas­phème », on apprend l’emprisonnement de Hervé Ryssen pour ses… publi­ca­tions !

Il a été incar­cé­ré ven­dre­di 18 sep­tembre « en exé­cu­tion de trois condam­na­tions à des peines de pri­son ferme pour des pro­pos anti­sé­mites ou néga­tion­nistes », a indi­qué le Parquet de Paris.

Hervé Ryssen a étu­dié dans plu­sieurs livres le judaïsme poli­tique – mais il est des sujets qui visi­ble­ment ne souffrent pas le « blas­phème », n’en déplaise au pré­sident de la République. Il n’a jamais eu d’écrits révi­sion­nistes envers la ver­sion offi­cielle de l’histoire de la 2e Guerre mon­diale, il est condam­né essen­tiel­le­ment pour des tweets, des cou­ver­tures de livres et un des­sin cari­ca­tu­ral publié sur Facebook.

À l’heure où la Justice nous rap­pelle que l’on peut mou­rir pour des cari­ca­tures, le sys­tème nous démontre que l’on peut éga­le­ment mou­rir pour des écrits.

100 médias affichent ouver­te­ment leur sou­tien à Charlie Hebdo.

Aucun média ne vient défendre Ryssen. C’est bizarre. À qui appar­tiennent-ils ?

Cela se passe en France, en ce moment même.

Mardi 22 septembre 2020

Concours de stu­pi­di­té

Nicolas Mayer-Rossignol, le maire rose de Rouen, a déci­dé de se sépa­rer d’une sta­tue de Napoléon, qu’il vou­drait rem­pla­cer par une sta­tue de Gisèle Halimi, égé­rie des fémi­nistes, décé­dée il y a peu.

Christian Estrosi, pour ne pas être en reste, a pro­po­sé lui, de récu­pé­rer et d’ins­tal­ler cette sta­tue de l’Empereur dans la bonne ville de Nice. Les Niçois ont cepen­dant de bonnes rai­sons de s’in­quié­ter de cette déci­sion. Il est vrai que ce n’est pas très logique d’honorer dans cette ville une per­sonne qui a du sang niçois sur les doigts. Si on connaît un peu l’histoire de Nice, on sait que le rôle de Napoléon y a été plu­tôt néga­tif. C’était une période d’oppression dans cette époque post-révo­lu­tion­naire où le Corse avait pris le pou­voir d’une manière disons « peu répu­bli­caine ». Napoléon 1er a fait par­tie de l’armée fran­çaise qui occu­pait Nice et son com­té (pas encore fran­çais) de 1792 à 1814, en pour­chas­sant l’armée des États de Savoie. Voulant être le seul à avoir un aigle, il l’a enle­vé le dra­peau de Nice en 1811. Dès sa chute, l’aigle est reve­nu en 1814.

Comme si cela ne suf­fi­sait pas d’avoir à Nice un pont et bou­le­vard Napoléon III, une rue Bonaparte et un quai Napoléon 1er débap­ti­sant le quai Cassini…

Mercredi 23 septembre 2020

L’Éducation natio­nale a tou­jours été très conci­liante pour les détra­qués ou mar­gi­naux de l’en­sei­gne­ment de toutes sortes. On ne compte pas les pédo­philes recon­nus, sim­ple­ment dépla­cés dans une autre cir­cons­crip­tion pour gar­der la paix sco­laire. On ne compte pas non plus les inaptes à l’en­sei­gne­ment que l’on garde dans des classes en leur accor­dant toutes sortes d’a­mé­na­ge­ments cen­sés leur appor­ter l’é­clair péda­go­gique.

Aujourd’hui, c’est un nou­veau cas de figure (au sens propre comme au figu­ré) qui se pré­sente à l’Inspection aca­dé­mique, aux parents d’é­lèves, et aux tout petits puis­qu’il s’a­git d’é­lèves de mater­nelle.

Visage, palais, langue : Sylvain, alias Freaky Hoody, est tatoué sur la tota­li­té de son corps. Il a même débu­té une seconde couche il y a quelques temps. Nommé « Homme le plus tatoué de France », Sylvain est aus­si pro­fes­seur des écoles depuis… 11 ans.

Mais depuis quelques jours une polé­mique enfle entre parents d’é­lèves et admi­nis­tra­tion, au pré­texte que cer­tains enfants seraient effrayés par l’as­pect, disons, peu atti­rant du « maître », même mas­qué appa­rem­ment.

Chacun fait ce qu’il veut avec son corps, on en convien­dra. Mais au moment où l’on recadre des lycéennes pour des jupes ou des T.shirts trop courts, non conformes à une « tenue répu­bli­caine » isla­mo­com­pa­tible, on peut com­prendre que le look de ce mon­sieur n’est peut-être pas ce que l’on est en droit d’at­tendre d’un ensei­gnant, qui, par­mi ses pré­ro­ga­tives, est quand même cen­sé don­ner l’exemple.

Quand je fré­quen­tais l’École Normale pour deve­nir ins­ti­tu­teur, nous avions des cours sur une cer­taine déon­to­lo­gie de l’en­sei­gnant. Et la tenue ves­ti­men­taire était mise en avant. Mais c’é­tait jus­te­ment… avant !

Jeudi 24 septembre 2020

Je n’ai pas encore par­lé du masque cette semaine, mais une bonne nou­velle vient me rap­pe­ler à l’ordre : face au pré­fet, la jus­tice a don­né rai­son à Lionnel Luca, le maire de Villeneuve Loubet. Celui-ci contes­tait l’o­bli­ga­tion de por­ter un masque dans toute sa com­mune, pré­tex­tant que l’on pou­vait l’en­le­ver dans les zones où se trou­vaient peu de per­sonnes. Une allu­sion à la chasse au chiffre que le ministre de l’in­té­rieur Gérald Darmanin a plus ou moins lais­sé entendre l’autre jour en citant le nombre de contra­ven­tions dres­sées (45 000) pour « non port du masque », ce qui repré­sente la coquette somme de 6 mil­lions d’eu­ros et des pous­sières !

Lionnel Luca lui, a décla­ré : « Il faut arrê­ter de mettre ces amendes de 135 euros alors que cer­taines familles ne par­viennent pas à finir les mois. Il faut arrê­ter le délire névro­tique où cha­cun fait de la sur­en­chère ! »