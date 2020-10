Conflans, et après ?

Vendredi soir 17 octobre, une soixan­taine de mani­fes­tants défile à Saint-Étienne, dans la Loire, en réac­tion au dis­cours d’Emmanuel Macron sur le sépa­ra­tisme isla­miste il y a deux semaines. Selon les par­ti­ci­pants, le gou­ver­ne­ment encou­rage l’is­la­mo­pho­bie et même y par­ti­cipe : « C’est Emmanuel Macron qui sépare les Français, au lieu d’a­pai­ser la socié­té comme devrait le faire un pré­sident. La laï­ci­té est ins­tru­men­ta­li­sée jus­qu’à la détes­ta­tion. »

Aïcha, une des par­ti­ci­pantes, se lâche : « Deuxième, troi­sième géné­ra­tion, on est chez nous. Et on peut être Français et musul­man, comme on peut être fran­çais et juif, catho­lique ou boud­dhiste ».

À quelques cen­taines de kilo­mètres de là, Conflans St Honorine, Aboulakh, 18 ans, né à Moscou d’o­ri­gine tchét­chène, vient de déca­pi­ter Samuel Paty, un jeune pro­fes­seur d’his­toire-géo­gra­phie, en pleine rue.

Le temps de par­cou­rir 200 m et de chan­ger ain­si de com­mune, le musul­man est rat­tra­pé par les agents de la BAC qui ouvrent le feu et le ren­voient au para­dis d’Allah.

Vous sau­rez tout sur cet énième fait divers (on parle de la 259e vic­time…) sur les chaînes de télé­vi­sion et les jour­naux, qui vont bla­bla­ter toute la jour­née. Une énième fois, on va se plaindre et dire que l’on va réagir. Slogans stu­pides, phrases creuses, tout y est déjà, à l’exemple de cette pan­carte bran­die par des ensei­gnants : vieille resu­cée du slo­gan qui fit for­tune après les atten­tats de Charlie Hebdo.

« Je suis ensei­gnant », et en tout petit, comme si on s’en excu­sait, « #je défends la liber­té d’ex­pres­sion » ! Ne manquent que les bou­gies et les nou­nours.

Les profs oublient trop sou­vent qu’a­vant d’en­sei­gner la laï­ci­té, ils ont pen­dant des années pri­vi­lé­gié et ensei­gné le « Vivre ensemble » comme on le leur deman­dait. Le chef de l’État, lui, y est allé de ses for­mules guer­rières de sol­dat de plomb, affir­mant tel Joffre et Pétain devant Verdun : « Ils ne pas­se­ront pas ! »