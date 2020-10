Terrorisme islamique et terreur sanitaire : le monde pris dans l’étau de Big Brother

« Sans entrer dans des consi­dé­ra­tions géos­tra­té­giques, les der­niers conflits inter­na­tio­naux concer­nant notam­ment les pays arabes à majo­ri­té musul­mane : Tunisie, Égypte, Libye, Irak, Syrie, ou des régions euro­péennes elles aus­si à majo­ri­té musul­mane comme le Kosovo(1), sont la démons­tra­tion évi­dente de cette col­lu­sion d’intérêt des Occidentistes avec les pays musul­mans qui financent les isla­mistes : l’Arabie saou­dite et le Qatar prin­ci­pa­le­ment, où la conni­vence entre l’argent et le fana­tisme, entre les « démo­cra­ties occi­den­tales » et le ter­ro­risme, est ici flagrante.Les Occidentistes et leurs alliés objec­tifs isla­mistes ont pour but prin­ci­pal de désta­bi­li­ser les nations tra­di­tion­nelles, de faire écla­ter tous les élé­ments qui les main­tiennent en cohé­sion (langue, ter­roir, famille, sécu­ri­té, reli­gion tra­di­tion­nelle, etc.) pour mieux ins­tal­ler leur tan­dem infer­nal. Quitte ensuite à se com­battre dans le monde entier jusqu’à extinc­tion de l’une des deux parties.Tous les pays musul­mans non fon­da­men­ta­listes (ou plus ou moins atta­chés à des valeurs laïques) où les Occidentistes sont inter­ve­nus (voir la liste pré­cé­dente), sans qu’on ne leur demande rien, ont vu l’arrivée au pou­voir des isla­mistes. Qui pense que c’est un hasard ?La pres­sion qui est faite par les Occidentistes pour que les Européens accueillent de plus en plus de popu­la­tions étran­gères afri­caines, et musul­manes de pré­fé­rence, prend alors tout son sens. Les mon­dia­listes gagnent sur plu­sieurs tableaux en détrui­sant les spé­ci­fi­ci­tés eth­no­cul­tu­relles à la fois des citoyens qui accueillent, contraints et for­cés, des popu­la­tions étran­gères sur leur sol, et ces mêmes popu­la­tions affa­mées obli­gées de quit­ter leurs pays d’origine : salaires déva­lués, indi­vi­dus débous­so­lés, déra­ci­nés, insé­cu­ri­té per­ma­nente, groupes eth­niques en conflit per­pé­tuel, fon­de­ments patri­mo­niaux, reli­gieux, fami­liaux détruits, etc. afin de per­mettre aux Occidentistes de se pré­sen­ter comme seuls recours et d’obtenir si besoin est par la force (bri­mades per­ma­nentes, arres­ta­tions arbi­traires, déni­gre­ment de tous oppo­sants par les medias aux ordres, pres­sions fis­cales…) une espèce d’homme inter­chan­geable et cor­véable à mer­ci, une sous-classe d’esclaves innom­brables, ou de dhim­mis (citoyens non musul­mans assi­gnés à un sta­tut de second ordre en pays musul­man) qui ne pour­ra plus jamais protester.Le “panem et cir­censes”, tel qu’on l’entendait pen­dant la période déca­dente romaine, du pain et des jeux (les jeux du cirque), le “Mac Do et foot­ball” – la sur­vie mini­ma­liste que nous offre la moder­ni­té, qui est en vigueur de nos jours – sera consi­dé­rée dans quelques années comme un moindre mal, si ce n’est même comme un para­dis per­du. Tout est rela­tif. ». »