De la République, encore de la République, toujours de la République

Have you come here for for­gi­ve­ness ?

Have you come to raise the dead ?

Have you come here to play Jesus ?

To the lepers in your head

Well, did I ask too much, more than a lot ?

You gave me nothing, now it’s all I got

We’re one,…

Es-tu venu ici pour le par­don,

Es-tu venu pour res­sus­ci­ter les morts

Es-tu venu ici pour jouer à Jésus auprès des lépreux dans ta tête

Ai-je trop deman­dé

Plus que beau­coup tu ne m’as rien don­né

Maintenant c’est tout ce qu’il me reste…