Le sourire kabyle

En effet, voi­là donc leur réponse. Les comptes se règlent au hachoir de cui­sine. Un demi-siècle plus tard, la ran­cune est tenace et a fait tache d’huile de palme. C’est main­te­nant tout le monde musul­man qui exècre les Français : 1,8 mil­liard, 24% de la popu­la­tion mon­diale ; ça en fait des ennemis.

De la Turquie du calife Erdogan au Koweït, du Maroc au Pakistan.

La déca­pi­ta­tion récente de Samuel Paty nous a rap­pe­lés à ces nom­breux sou­ve­nirs que les médias s’empressent de faire dis­pa­raître, une fois les bou­gies éteintes et les nou­nours par­tis à la benne.

Un petit rap­pel, non exhaus­tif :

• 2015, Yassin Salhi, musul­man, déca­pite son patron Hervé Cornara et accroche son tro­phée sur un grillage dans l’Isère. L’image est insou­te­nable.

• 2016, Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, musul­mans, égorgent en pleine messe le père Hamel, âgé de 86 ans.

• 2016, Larossi Abballa, musul­man, égorge un couple de poli­ciers à Magnanville, devant leur enfant de 3 ans.

• 2017, Ahmed Hanachi, musul­man, mas­sacre Laura et Mauranne, toutes deux âgées de 20 ans, gare St Charles, à Marseille.

• 2018, Radouane Lakdim, musul­man, tranche la gorge du lieu­te­nant-colo­nel Beltrame au Super‑U.

Si ces exemples ont pu béné­fi­cier (si j’ose dire) d’une large cou­ver­ture média­tique, pour Adrien Perez, il aura fal­lu deux jours aux grands médias sou­mis pour réagir, après que les réseaux sociaux se sont empa­ré de l’af­faire et leur forcent la parole. Impossible alors de mettre la pous­sière sous le tapis de prière musul­mane. Younes et Yanis, musul­mans sont identifiés.

Si l’on se donne la peine de s’in­for­mer un peu en par­cou­rant les presses quo­ti­diennes régio­nales, on s’a­per­çoit vite que ces attaques au cou­teau sont quo­ti­diennes.

Des centaines par an !

Et ce, depuis des années. Bien avant Samuel Paty. Bien avant le sacris­tain de Nice !

Dans la presse, les vic­times n’é­taient jamais égor­gées mais frap­pées au cou ou toute autre péri­phrase adou­cis­sante. Les temps ont chan­gé, on parle bien aujourd’­hui, si ce n’est de sou­rire kabyle, de DÉCAPITATION ! On pro­gresse, merci.

Par contre, le suri­neur n’est jamais iden­ti­fié, Padamalgam oblige.