Christian Estrosi nous embrouille

Notre quo­ti­dien régio­nal consacre sa une du 5 novembre, puis deux pages inté­rieures, à une longue inter­view de Christian Estrosi, maire de Nice. Celui-ci tente, avec la com­pli­ci­té de la presse régio­nale sub­ven­tion­née, de se dédoua­ner après deux très vio­lents atten­tats qui ont lour­de­ment endeuillé la ville qu’il administre.

Rappelons que Christian Estrosi est élu dépu­té de la cin­quième cir­cons­crip­tion des Alpes-Maritimes en 1988. Il a tout juste 33 ans. Depuis lors il a tout fait : dépu­té, secré­taire d’État, ministre, pré­sident du conseil dépar­te­men­tal, adjoint au maire, maire, pré­sident de la métro­pole Nice – Côte d’Azur, pré­sident de Région. Bref l’ar­ché­type du poli­ti­cien à la fran­çaise, sauf qu’il ne sort pas de l’ENA. Mais l’an­cien cou­reur moto­cy­cliste a vite appris à avan­cer sur les cir­cuits tor­tueux et glis­sants de la politique.

Il com­mence tout natu­rel­le­ment son inter­view par une auto­sa­tis­fac­tion appuyée. Sa pre­mière phrase ? « J’étais sur place dans les dix minutes qui ont sui­vi. » Et alors qu’est-ce que cela change ? Mais il a su « gar­der la tête froide » et « prendre les bonnes déci­sions ». Lesquelles ? Ou encore :« Alors qu’il y a tant à gérer, on attend de moi de res­ter res­pon­sable et lucide ». Responsable de l’at­ten­tat qu’il n’a pu réve­nir ? Estrosi dit de lui-même qu’il a été à la hau­teur. Mais pas que : l’État aus­si fut à la hau­teur (Macron est à pré­sent son ami). La preuve ? « L’État au plus haut niveau a conclu que c’é­tait une attaque ter­ro­riste » [sic] Chapeau ! Ou encore : « Un poli­cier natio­nal a dit [au Président Macron] qu’il aime­rait bien dis­po­ser des mêmes moyens que la police muni­ci­pale en termes de réac­ti­vi­té ». Niçois, soyez ras­su­rés : la police muni­ci­pale arri­ve­ra très rapi­de­ment sur les lieux lorsque vous serez égorgés !

On rirait de tout cela si les cir­cons­tances n’é­taient pas aus­si dramatiques.