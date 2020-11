Fraude électorale : une institution aux USA

Le fameux « qua­trième pou­voir » montre ain­si sa force et sa capa­ci­té de nui­sance. Il se prend – et s’affiche ouver­te­ment – comme le pre­mier pou­voir aux États Unis. Trump, dénon­çant la fraude élec­to­rale mas­sive en train de le pri­ver d’une vic­toire pro­bable, se voit ain­si écar­té du pou­voir par un putsh média­tique.

La puissance des magnats de l’information liée au pouvoir économique et financier a plus d’autorité qu’un détenteur de mandat alloué par la volonté populaire

Sans ris­quer de paraître pro-Trump, on peut consi­dé­rer que la méthode est contestable.

Il y a matière à s’interroger sur ce qu’est deve­nue la démo­cra­tie… Et pas seule­ment outre-Atlantique.

Venons-en, main­te­nant au fond du pro­pos pré­si­den­tiel, celui qui a tant fâché les médias pro-Biden : la fraude élec­to­rale. Il ne s’agit en aucun cas d’une chi­mère trum­pienne. Elle existe bel et bien et depuis fort long­temps aux États Unis. Elle est la consé­quence du sys­tème élec­to­ral archaïque en usage chez nos cou­sins du nou­veau monde. Le can­di­dat démo­crate Joe Biden s’en est même van­té en décla­rant : « Nous avons mis en place l’organisation de fraude élec­to­rale la plus grande et la plus inclu­sive de l’histoire de la poli­tique amé­ri­caine ». Arrogance ? Lapsus révé­la­teur ? Grosse gaffe ? En tout cas, cela a fait l’effet d’une bombe dans le camp Républicain et pro­vo­qué l’ire du pré­sident. Car les anté­cé­dents ne manquent pas en matière de fraude élec­to­rale :

• en 1960, les Démocrates bour­raient les urnes pour faire élire Kennedy contre Nixon ;

• en 2000, les Républicains fai­saient recomp­ter les votes en Floride pour faire battre Al Gore et élire George Bush Jr : • En 2020, il sem­ble­rait que ce soit Trump qui en fasse les frais. Chacun son tour. Mais les Démocrates ont his­to­ri­que­ment une longue expé­rience en ce domaine.

Pour com­men­cer, sou­li­gnons qu’une ONG indé­pen­dante, la Public Interest Legal Foundation, a dénom­bré 349 773 morts sur les listes élec­to­rales dans 42 États ! Ce qui n’est pas rien. À cela s’ajoutent les ins­crip­tions en double ou les faux rési­dents. Tous les moyens sont bons si l’on en croit les confes­sions d’un sou­tien achar­né de Bernie Sanders qui, déçu par la défaite de son pou­lain à la pri­maire démo­crate, s’est épan­ché dans les colonnes du New York Post. Celui-ci, sous cou­vert de l’anonymat en rai­son des risques encou­rus, affirme avoir, à de nom­breuses reprises, tru­qué des élec­tions fédé­rales, essen­tiel­le­ment dans le New Jersey où il réside. Dans l’élection en cours, la bonne manœuvre pour les Démocrates, c’est d’avoir exploi­té la crise du coro­na­vi­rus et la psy­chose qu’elle a ins­tal­lée dans la popu­la­tion pour appe­ler au vote à dis­tance qui se déroule par anti­ci­pa­tion. Au moment où Trump se trou­vait en plein désa­mour pour sa ges­tion hasar­deuse de la crise, c’était bien joué.

Or, aux État Unis, le vote à dis­tance prend deux formes :

1) par pro­cu­ra­tion ce qui néces­site une demande de l’électeur (plé­bis­ci­té par Trump) ;

2) par cor­res­pon­dance où il suf­fit de ren­voyer un for­mu­laire dans une enve­loppe spé­ci­fique pré-dis­tri­buée (méthode encou­ra­gée par Biden). C’est là, affirme le repen­ti, que la fraude « est plus une règle qu’une excep­tion ». Et d’expliquer, par le détail, le mode d’emploi :