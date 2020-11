Great reset : c’est pour bientôt !

Genève, Suisse, 3 juin 2020 – La « Grande Réinitialisation » sera le thème d’un som­met unique qui sera convo­qué par le Forum éco­no­mique mon­dial en jan­vier 2021. La 51e réunion annuelle du Forum Économique Mondial réuni­ra des diri­geants de gou­ver­ne­ments, d’en­tre­prises et de la socié­té civile, ain­si que dif­fé­rents acteurs du monde entier dans une confi­gu­ra­tion sans pré­cé­dent qui com­pren­dra des dia­logues en per­sonne et vir­tuels.

« Nous n’a­vons qu’une seule pla­nète et nous savons que le chan­ge­ment cli­ma­tique pour­rait être la pro­chaine catas­trophe mon­diale ayant des consé­quences encore plus dra­ma­tiques pour l’hu­ma­ni­té. Nous devons décar­bo­ni­ser l’é­co­no­mie dans la courte fenêtre d’action qui nous reste et mettre à nou­veau notre pen­sée et notre com­por­te­ment en har­mo­nie avec la nature », a décla­ré Klaus Schwab, fon­da­teur et pré­sident exé­cu­tif du Forum Économique Mondial.

« Afin d’as­su­rer notre ave­nir et de pros­pé­rer, nous devons faire évo­luer notre modèle éco­no­mique et pla­cer les humains et la pla­nète au cœur d’une créa­tion de valeur mon­diale. S’il y a une leçon essen­tielle à tirer de cette crise, c’est que nous devons pla­cer la nature au cœur de notre mode de fonc­tion­ne­ment. Nous ne pou­vons tout sim­ple­ment pas perdre plus de temps », a décla­ré S.A.R. le Prince de Galles.

« La Grande Réinitialisation est la confir­ma­tion que nous devons consi­dé­rer cette tra­gé­die humaine comme un signal d’a­larme. Nous devons construire des éco­no­mies et des socié­tés plus égales, plus inclu­sives et plus durables, qui soient plus résis­tantes face aux pan­dé­mies, au chan­ge­ment cli­ma­tique et aux nom­breux autres défis aux­quels nous sommes confron­tés au niveau glo­bal », a décla­ré António Guterres, secré­taire géné­ral des Nations unies à New York.

« Une Grande Réinitialisation est néces­saire pour construire un nou­veau contrat social qui honore la digni­té de chaque être humain », a ajou­té M. Schwab. « La crise sani­taire mon­diale a mis à nu la non-dura­bi­li­té de notre ancien sys­tème en termes de cohé­sion sociale, d’ab­sence d’é­ga­li­té des chances et d’in­clu­sion. De plus, nous ne pou­vons pas non plus tour­ner le dos aux maux cau­sés par le racisme et la dis­cri­mi­na­tion. Nous devons inté­grer dans ce nou­veau contrat social notre res­pon­sa­bi­li­té inter­gé­né­ra­tion­nelle pour nous assu­rer que nous sommes à la hau­teur des attentes des jeunes ». Et il pour­suit : « La COVID-19 a accé­lé­ré notre tran­si­tion vers l’ère de la qua­trième révo­lu­tion indus­trielle. Nous devons nous assu­rer que les nou­velles tech­no­lo­gies dans le monde numé­rique, bio­lo­gique et phy­sique res­tent cen­trées sur l’homme et servent la socié­té dans son ensemble, en offrant à cha­cun un accès équi­table. Cette pan­dé­mie mon­diale a éga­le­ment démon­tré une fois de plus à quel point nous sommes inter­con­nec­tés. Il est de notre devoir de réta­blir un sys­tème fonc­tion­nel de coopé­ra­tion mon­diale intel­li­gente, struc­tu­ré pour rele­ver les défis des 50 pro­chaines années. La Grande Réinitialisation exi­ge­ra que nous inté­grions tous les acteurs de la socié­té mon­diale dans une com­mu­nau­té d’in­té­rêt, d’ob­jec­tif et d’ac­tion com­muns »

Tout en pré­ci­sant : « Nous devons chan­ger de men­ta­li­té, pas­ser d’une réflexion à court terme à une réflexion à long terme, pas­ser du capi­ta­lisme action­na­rial à la res­pon­sa­bi­li­té des par­ties pre­nantes. La gou­ver­nance envi­ron­ne­men­tale et sociale et la bonne gou­ver­nance doivent être des élé­ments mesu­rés de la res­pon­sa­bi­li­té des entre­prises et des gou­ver­ne­ments. »