De Vinci à Vince, l’histoire du parachutisme est étroitement liée à l’Histoire de France

Le 17 novembre 2020, le Français Vincent Reffet, alias Vince, a effectué son dernier saut à 36 ans

Il est décé­dé à la suite d” un acci­dent de del­ta­plane moto­ri­sé à Dubaï. Parachutiste pro­fes­sion­nel, 17 000 sauts, il a explo­ré toutes les dis­ci­plines de ce sport. Premier saut à 16 ans, équipe de France de para­chu­tisme et puis une rafale d’ex­ploits dans tous les domaines du saut dans le vide.

Relevons par exemple :

• le « base jump », saut à par­tir d’un point fixe : falaise, un gratte-ciel, etc.

• le « wing­suit », encore un mot anglais, com­pre­nez « aile cos­tume ». Ce mode de saut fut inau­gu­ré par le mal­heu­reux tailleur fran­çais Henry François Reichelt qui a ouvert la voie de cet habit en sau­tant de la Tour Eiffel. Il s’é­cra­sa plus bas.

C’est avec le même type de cos­tume que Vince « tay­lor » vole en for­ma­tion avec la pres­ti­gieuse Patrouille de France.

Et encore :

Ou encore cet exploit inouï : Vince Reffet et Fred Fugen, tous deux savoyards, s’é­lancent d’un som­met alpin à plus de 4000 m et rejoignent un avion en plein vol !