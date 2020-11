Un bon journaliste doit savoir « copier-coller »

🔎Titres des médias sur la venue de Pompeo à Paris le 16⁄ 11

On y mesure la liber­té d’ex­pres­sion et la diver­si­té des opi­nions repré­sen­tées😳

Financés par l’État, reco­piant l’AFP, les médias osent se deman­der pour­quoi les Français ne les croient plus et pré­fèrent le « #com­plo­tisme » ? pic.twitter.com/MbGyVQWQQ1