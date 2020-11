Quel est ce pays qui a décidé d’incarcérer sans jugement ?

Par déro­ga­tion au pre­mier ali­néa de l’article 714 du code de pro­cé­dure pénale, les per­sonnes mises en exa­men, pré­ve­nues et accu­sées peuvent être affec­tées dans un éta­blis­se­ment pour peines.

Par déro­ga­tion aux dis­po­si­tions du pre­mier ali­néa de l’article 717 du même code, les condam­nés peuvent être incar­cé­rés en mai­son d’arrêt, quel que soit le quan­tum de peine à subir.

Les per­sonnes condam­nées et les per­sonnes mises en exa­men, pré­ve­nues et accu­sées pla­cées en déten­tion pro­vi­soire peuvent, sans l’accord ou l’avis préa­lable des auto­ri­tés judi­ciaires com­pé­tentes, être incar­cé­rées ou trans­fé­rées dans un éta­blis­se­ment péni­ten­tiaire à des fins de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il en est ren­du compte immé­dia­te­ment aux auto­ri­tés judi­ciaires com­pé­tentes qui peuvent modi­fier les trans­ferts déci­dés ou y mettre fin.

Ces dis­po­si­tions sont appli­cables jusqu’au 31 août 2021