Ma semaine d’observation de l’info (20 décembre 2020)

Lundi 14 décembre 2020

Les dis­po­si­tions de la loi « confor­tant les prin­cipes de la République » en ges­ta­tion ont été détaillées plus tôt en décembre, et le texte de la loi devrait ren­for­cer l’ar­se­nal contre la poly­ga­mie (déjà inter­dite en France) en géné­ra­li­sant l’in­ter­dic­tion de déli­vrer des titres de séjour aux étran­gers vivant en France en état de poly­ga­mie. On rétor­que­ra que, puis­qu’ils sont déjà en France, ils n’ont plus vrai­ment besoin de titre de séjour, per­sonne ne vien­dra jamais pen­ser à les expul­ser !

Ce « point de détail » heurte cepen­dant quelques consciences, sur­tout à gauche, le dépu­té Aurélien Taché (ex-LREM) s’of­fus­quant de cette volon­té d’in­ter­dire la poly­ga­mie. « On va main­te­nant aller regar­der com­bien il y a de per­sonnes sous la couette chez les gens ? » Il a ajou­té que la socié­té fran­çaise était « plu­rielle et diverse », se deman­dant pour­quoi « l’État se mêle de ce genre de choses ».

Heureusement, la Ministre délé­guée à la citoyen­ne­té Marlène Schiappa a immé­dia­te­ment réagi : « Je vais ras­su­rer tout le monde, on ne va pas inter­dire les plans à trois, on ne va pas inter­dire l’in­fi­dé­li­té, on ne va pas inter­dire le poly­amour ».

Ouf, nous voi­là rassurés !

Mardi 15 décembre 2020

Toujours dans ce même fameux texte, un amen­de­ment pour inter­dire le voi­le­ment des petites filles, pour­rait être dépo­sé. Les isla­mistes l’an­noncent (sans contra­dic­tion dans leurs rangs) : « Il faut les habi­tuer très tôt pour ne pas qu’elles se rebellent plus tard ». Notons que le Coran ne pres­crit pas le port du voile pour les femmes, et encore moins pour les petites filles. Il n’y a qu’une ving­taine d’an­nées que l’on voit autant de femmes voi­lées dans la rue, et il y en a de plus en plus. Aujourd’hui, les musul­mans sortent de la tanière et veulent affir­mer leur dif­fé­rence, se sen­tant forts de la démis­sion des auto­ri­tés depuis des années. Ainsi le voile des femmes d’a­bord, des petites filles ensuite. Non pas pour des rai­sons spi­ri­tuelles, mais par pro­sé­ly­tisme. N’oublions pas que l’Islam est une loi avant d’être une reli­gion.

Ce que se refusent à admettre les « col­la-bobos » de la France Insoumise aux Verts de EELV, comme vient de le décla­rer Yves Jadot, qui s’af­firme plei­ne­ment et sans com­plexe CONTRE cette inter­dic­tion de faire por­ter le voile aux fillettes (donc pour). C’est un nou­vel appel du pied d’une par­tie de la gauche à l’is­la­misme. Les « Verts » comme les « Insoumis » jouent sur les deux tableaux. Ils déclarent vou­loir lut­ter contre un « isla­misme radi­cal », fei­gnant de croire qu’il existe un « isla­misme modéré ».

Mercredi 16 décembre 2020

Rappel : le 21 avril 2018, les jeunes de Génération Identitaire avaient mon­té une opé­ra­tion mili­tante au col de l’Échelle, dans les Hautes-Alpes. Une cen­taine de jeunes gar­çons et filles, tous vêtus de la même dou­doune bleu clair, deux héli­co­ptères, un bleu et un rouge, une ban­de­role géante, maté­ria­li­saient une « fron­tière sym­bo­lique » dans la neige avec des grillages en plas­tique. Ce qui bien évi­dem­ment ne plut pas du tout à l’in­tel­li­gent­sia qui inten­ta un pro­cès au groupe, mal­gré tous les témoi­gnages qui affir­maient que la loi avait été par­fai­te­ment res­pec­tée. Même les migrants concer­nés recon­nais­saient que les jeunes les avaient trai­tés avec une grande sym­pa­thie. Mais rien n’y fit, trois membres de ce mou­ve­ment furent trai­nés devant les tri­bu­naux et en juillet 2019, une très lourde sen­tence tom­bait : six mois fermes, 2000 euros d’a­mende, ain­si que la pri­va­tion de leurs droits civiques, civils et de famille pen­dant cinq ans. En outre une amende de 75 000€ était infli­gée à l’as­so­cia­tion pour « acti­vi­tés exer­cées dans des condi­tions de nature à créer dans l’es­prit du public une confu­sion avec l’exer­cice d’une fonc­tion publique ». On ne leur repro­chait en effet que le fait d’a­voir vou­lu « copier » les forces de l’ordre, notam­ment par la tenue et les héli­co­ptères ! (se repor­ter à notre article du 30 août 2019 : Génération Identitaire : une peine pour cas­ser le mou­ve­ment).

Le pro­cès en appel se dérou­lait aujourd’­hui, l’as­so­cia­tion et les trois mili­tants ont tous été relaxés. C’est la seconde fois en quelques mois après la relaxe au sujet de l’af­faire de la mos­quée de Poitiers.

Damien Rieu, qui était membre à l’é­poque de Génération Identitaire, n’a pas caché sa joie : « Non je n’irai pas en pri­son pour avoir défen­du les fron­tières de mon pays comme nos ancêtres l’ont fait avant nous ! Oui nous avons été per­sé­cu­tés judi­ciai­re­ment et dif­fa­més depuis 8 ans. Cette nou­velle vic­toire appelle celles de demain ! En avant ! »