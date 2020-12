Taxe sur les vélos

L’histoire de la « petite reine » accompagne l’histoire de France

Draisienne en 1817, vélo­ci­pède en 1860, grand-bis 1870 et enfin dans les années quatre-vingt (du XIXe siècle) le vélo moderne. Tout y est : les pédales, la chaine, le pneu de caoutchouc.

1893 : il ne man­quait plus que la touche finale admi­nis­tra­tive à la fran­çaise. L’origine de la plaque de vélo fran­çaise est la loi du 28 avril 1893 selon laquelle les pos­ses­seurs de vélo­ci­pèdes sont rede­vables d’une taxe annuelle de 10 francs pour chaque bicy­clette ou appa­reil ana­logue, tan­dem et même motocyclette.

1940 : les plus anciens se sou­viennent de ces heures sombres de notre Histoire. Durant l’oc­cu­pa­tion, chaque bicy­clette de la capi­tale et de la ban­lieue était imma­tri­cu­lée, et donc affu­blée d’une plaque et d’une carte grise déli­vrée par la pré­fec­ture de police.

2021 : il n’en fal­lait pas moins pour que notre gou­ver­ne­ment se sai­sisse de l’op­por­tu­ni­té de col­ler une obli­ga­tion de plus à cet engin qui échap­pait depuis trop long­temps au fichage, à la ver­ba­li­sa­tion et aux taxes. Le 1er jan­vier 2021, les vélos neufs devront être ven­dus avec un numé­ro d’i­den­ti­fi­ca­tion. Ce dis­po­si­tif de pro­prié­té des­ti­né à lut­ter contre les vols (ben voyons !) sera éten­du aux cycles d’oc­ca­sion en juillet prochain.

On se rap­pelle que Cagnes sur Mer s’é­tait illus­tré mon­dia­le­ment dans le domaine de la ver­ba­li­sa­tion des cyclistes. Les radars auto­ma­tiques à vélo sur les pistes cyclables, c’est pour demain.