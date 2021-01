Le Professeur Yves Buisson guère convaincant sur la vaccination

Le Professeur Yves Buisson, Président du groupe Covid-19 à l’Académie natio­nale de méde­cine, était inter­ro­gé, à la mi-jour­née par la jour­na­liste Christelle Rebière dans RTL midi. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ses pro­pos n’ont guère été ras­su­rants dans le cli­mat de sus­pi­cion qui plane aujourd’hui sur les vac­cins dans l’opinion. Voici, en inté­gra­li­té, les réponses qu’il a appor­tées aux ques­tions déran­geantes que les citoyens se posent :

Christelle Rebière : Quand on est vac­ci­né, est-ce qu’on ne contracte pas le virus ?



Yves Buisson : « Dans les études de phase 3 de Pfizer, il a été com­pa­ré la « sur­ve­nue » de la mala­die entre les per­sonnes vac­ci­nées et celles ayant reçu un pla­cé­bo. De là, a été déduit un « taux d’efficacité ». Par contre, dans ces deux groupes, on n’a pas véri­fié si les per­sonnes avaient été conta­mi­nées en fai­sant des tests PCR sys­té­ma­tiques. Dans l’autre vac­cin uti­li­sant la méthode de l’ARN-messager, celui de Moderna, ce test a été réa­li­sé qui a per­mis de mon­trer que dans le groupe vac­ci­né, il y a moins de « por­tage » que dans le groupe pla­cé­bo. Donc, a prio­ri , on contracte moins . »

Un « a prio­ri » qui en dit long sur le taux de cer­ti­tude quant à la pro­tec­tion contre la conta­mi­na­tion. On constate qu’un seul des deux labo­ra­toires s’est livré à des tests en ce sens pour un résul­tat flot­tant : « il y a moins de ». Convenons que c’est un peu léger comme assurance.

C.R. : Est-ce qu’on peut être vac­ci­né et conta­mi­nant (Olivier Véran a avoué qu’on n’en était pas très sûr dans la mati­nale RTL) ?



À nou­veau, des réponses peu ras­su­rantes : « c’est pro­bable », « on peut ima­gi­ner », « les études n’ont pas encore été faites »… Avec de tels argu­ments, les zéla­teurs de la vac­ci­na­tion perdent en cré­di­bi­li­té et la popu­la­tion est en droit de se poser des ques­tions, voire de douter.

C.R. : Si on a été malade, peut-on et doit-on se faire vacciner ?



« Yves Buisson : « Si on a été malade au Covid, on a une immu­ni­té qui va durer plu­sieurs mois. Il n’est pas néces­saire de se faire vac­ci­ner dans un pre­mier temps. On recom­mande aux per­sonnes ayant été malades du Covid d’attendre au moins 3 mois pour se faire vac­ci­ner . »

C.R. : Au Royaume Uni, débor­dé par les cas de Covid, on va dans l’immédiat n’injecter qu’une seule dose. BioNtech affirme que l’efficacité du vac­cin ne sera plus garan­tie. C’est un risque ?



C.R. : Est-ce qu’on est sûr aujourd’hui que les vac­cins peuvent faire face à la muta­tion du virus, celle dont on parle notam­ment en Grande Bretagne ?



Yves Buisson et ses confrères devrait pour­tant « redou­ter » la résis­tance des virus mutants à la vac­ci­na­tion et se pré­pa­rer à y répondre. C’est le propre de la démarche scien­ti­fique telle que l’a rap­pe­lé Albert Jacquard : « La démarche scien­ti­fique n’utilise pas le verbe croire ; la science se contente de pro­po­ser des modèles expli­ca­tifs pro­vi­soires de la réa­li­té ; et elle doit être prête à les modi­fier dès qu’une infor­ma­tion nou­velle apporte une contra­dic­tion. » (Petite phi­lo­so­phie à l’usage des non-phi­lo­sophes ; 1997)

C.R. : Sait-on com­bien de temps va durer l’immunité pro­cu­rée par le vaccin ?