N’en jetez plus, la boite est pleine !

Enquête minu­tieuse menée sur une année comp­table : une année de pros­pec­tus dans la boite aux lettres, c’est du lourd. Cagnes-sur-Mer ville dor­toir de Nice, 52.000 habitants,19.000 boites aux lettres. Dans cette boite de quar­tier rési­den­tiel, c’est 42 kg de pros­pec­tus qui y ont été dépo­sés en un an. Chacune reçoit en moyenne 40 kg de publi­ci­té par an, soit quelques 760 tonnes par an pour cette ville moyenne.