20/​01/​2021, fin de l’épisode démocratique ?

Louis Latzarus (1878−1942), auteur et jour­na­liste fran­çais, l’ex­prime très bien à sa manière : « En démo­cra­tie, la poli­tique est l’art de faire croire au peuple qu’il gou­verne. »

Machiavel a ins­ti­tu­tion­na­li­sé la ruse et le men­songe comme méthodes de gou­ver­ne­ment avec son fameux « La fin jus­ti­fie les moyens ». Si la fin jus­ti­fie les moyens, tous les coups sont alors per­mis, toute morale dis­pa­raît et c’est le retour à la loi du plus fort (du plus men­teur). C’est donc le retour à la barbarie.

C’est bien ce qu’il se passe en ce moment aux États-Unis : la fin est d’être élu, peu importe de quelle manière. Tous les coups sont per­mis : machines élec­tro­niques tru­quées, les morts qui votent, les votes par cor­res­pon­dance attri­bués exclu­si­ve­ment au can­di­dat Biden. La fraude élec­to­rale dépasse les cen­taines de mil­liers de voix.

Cette fraude est attestée.

Vous n’y croyez pas ? Sidney Powell publie 270 pages de docu­ments prou­vant le tru­cage étran­ger de l’élection pré­si­den­tielle de 2020.

Vous n’y croyez tou­jours pas ? Téléchargez ce docu­ment et lisez le (en anglais).

La jus­tice amé­ri­caine ne conteste pas la réa­li­té de la fraude. Elle dit qu’elle n’est pas com­pé­tente pour en juger !

Le Peuple ? Les Pouvoirs en place arrivent à s’en pas­ser. C’est bien ce que nous dit ouver­te­ment Jean-Claude Juncker qui fut pré­sident de la Commission euro­péeenne : « Si c’est “oui”, nous dirons : on pour­suit ; si c’est “non”, nous dirons : on conti­nue ! ». On ne peut être plus clair.